जालौन: दो बसों के बीच दबकर कंडक्टर की दर्दनाक मौत, बस स्टैंड पर मचा कोहराम

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां कोंच बस स्टैंड पर दो बसों के बीच दबने से एक 48 वर्षीय कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से लौटी एक स्लीपर बस को पीछे की ओर बैक किया जा रहा था. इस लापरवाही ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

जानें क्या है मामला ?

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 48 वर्षीय योगेश के रूप में हुई है, जो बस में कंडेक्टर के पद पर कार्यरत थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि योगेश जिस स्लीपर बस में तैनात थे, वह दिल्ली से यात्रियों को लेकर कोंच पहुंची थी. बस स्टैंड पर बस को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करने के लिए चालक उसे पीछे (रिवर्स) कर रहा था। इसी दौरान योगेश बस को पीछे से दिशा-निर्देश (बैक) दे रहे थे.

दो बसों के बीच बने 'डेथ ट्रैप' में फंसे योगेश

हादसे का मुख्य कारण चालक द्वारा पीछे खड़ी दूसरी बस को न देख पाना बताया जा रहा है. जैसे ही बस तेजी से पीछे मुड़ी, योगेश पीछे खड़ी दूसरी बस और अपनी ही बस के बीच में आ गए. उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह दोनों भारी वाहनों के बीच बुरी तरह कुचल गए. चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग और अन्य बस कर्मी मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक योगेश गंभीर रूप से घायल हो चुके थे.

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अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और साथियों की मदद से लहूलुहान हालत में योगेश को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), कोंच ले जाया गया. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस की कार्रवाई और जांच पड़ताल

घटना की सूचना मिलते ही कोंच कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बस को कब्जे में लेने की प्रक्रिया जारी है. हादसे के समय चालक की लापरवाही और वहां मौजूद सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बस स्टैंडों पर सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने बस स्टैंडों पर वाहनों के आवागमन और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अक्सर देखा जाता है कि भीड़भाड़ वाले स्टैंडों पर बिना किसी प्रशिक्षित गाइड या पर्याप्त जगह के बसों को बैक किया जाता है, जो इस तरह के घातक हादसों का कारण बनता है. फिलहाल, योगेश की असामयिक मृत्यु से उनके साथी कर्मचारी और परिवार गहरे सदमे में हैं. पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा महज एक इत्तेफाक था या चालक की कोई बड़ी लापरवाही.