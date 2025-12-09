लेडी कॉन्स्टेबल की ब्लैकमेल डील! इंस्पेक्टर के अश्लील वीडियो बनाकर करोड़ों की उगाही की बड़ी साजिश बेनकाब

Jalaun News:उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रभारी इंस्‍पेक्‍टर अरुण कुमार राय का सुसाइड केस अब रहस्‍य बन गया है. कॉन्स्टेबल मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार गया है. इस पूरे मामले में मीनाक्षी की भूमिका शुरुआत से संदिग्ध रही है. सूत्रों की मुताबिक, महिला कॉन्स्टेबल और इंस्पेक्टर के बीच काफी नजदीकियां थीं जो मौत की वजह बन गई. इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

क्या है पूरा मामला ?

यह खबर 5 दिसंबर की रात की है. जब इंस्‍पेक्‍टर अरुण कुमार राय ने सर्विस रिवॉल्‍वर से कनपटी में गोली मार ली थी. गोली उनके सिर से आर-पार निकल गई थी. पिस्‍टल उनके पेट पर पड़ा मिला. इस घटना दिल दहलाने वाला था. जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो इस दिखा की रात 9:15 पर महिला कॉन्स्टेबल इंस्‍पेक्‍टर के आवास पर पहुंची और 9:18 पर चीखती हुई गोली चलने की बात कहकर वहां से भाग गई.

इंस्‍पेक्‍टर से मिलना-जुलना बना रहा

सूत्रों के मुताबिक, महिला कॉन्स्टेबल 2024 से इंस्पेक्टर से संपर्क में थी. इस दौरान दोनों की बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई. जुलाई 2024 में कोंच थाने में तैनाती के दौरान मीनाक्षी शर्मा अरुण कुमार राय के संपर्क में आई. राय का ट्रांसफर कोंच से उरई हो गया. इसके बाद भी मीनाक्षी का इंस्पेक्टर के पास आना-जाना रहता था.

क्या इंस्‍पेक्‍टर को कर रही थी ब्‍लैकमेल

रविवार को जब मीनाक्षी शर्मा को हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा था तो उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. उससे पुलिस ने तमाम सवाल किए लेकिन कुछ ही सवालों का उसने ठीक से जवाब दिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला कॉन्स्टेबल की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने सुसाइड की है. बताया जा रहा है कि मीनाक्षी शर्मा का इंस्पेक्टर अरुण से प्रेम-प्रसंग था.

कितने लाख रुपये का हार खरीदा था जानें

सुसाइड से पहले महिला कॉन्स्टेबल की इंस्पेक्टर अरुण से फोन पर बात भी हुई थी. वह उनसे कुछ डिमांड कर रही थी. दोनों की फोन पर बहस हुई थी. इसके बाद मीनाक्षी शर्मा इंस्पेक्टर अरुण के थाने में पहुंच गई. उसे देखते ही इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. सूत्रों का यह तक कहना है कि महिला सिपाही ने कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे और इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल करते हुए 25 लाख रुपये की डिमांड कर रही थी. उसने हाल ही में 3 लाख रुपये का हार लिया था.

पुलिस डेटा खंगाल रही

पुलिस ने मीनाक्षी के पास से आईफोन समेत 3 मोबाइल बरामद किए हैं.पुलिस इन सभी मोबाइलों का डेटा खंगाल रही है. मीनाक्षी शर्मा मेरठ जिले की रहने वाली है और 2019 में कॉन्स्टेबल पद पर तैनात हुई थी. उसकी साल में पहली पोस्टिंग पीलीभीत में हुई थी. इस दौरान उसने एक सिपाही पर भी मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद उसका ट्रांसफर जालौन कर दिया गया.

