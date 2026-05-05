जालौन में पारिवारिक कलह के चलते दंपत्ति ने दी जान, चारपाई पर सोती मिली 6 माह की मासूम

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी : उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिरिया खुर्द में एक युवा दंपत्ति ने कथित तौर पर पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी के चलते एक ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस खौफनाक कदम के वक्त उनकी छह महीने की मासूम बच्ची कमरे में ही चारपाई पर सो रही थी, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है.

क्या है मामला ?

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान ग्राम बिरिया खुर्द निवासी 22 वर्षीय विवेक कुमार और उसकी पत्नी साधना (21 वर्ष) के रूप में हुई है. विवेक पेशे से मजदूर था और उसके पास खुद की कोई कृषि भूमि नहीं थी. वह मजदूरी करके ही किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था. दो साल पहले ही विवेक का विवाह गोहन गांव की रहने वाली साधना के साथ हुआ था। दोनों की छह महीने की एक छोटी बेटी भी है, जो इस घटना में अनाथ हो गई.

रोजगार और बाहर जाने को लेकर था विवाद

विवेक के पिता रामप्रसाद ने पुलिस को बताया कि बेटा और बहू घर में एक अलग कमरे में रहते थे. पिछले दो दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी. साधना का मानना था कि गांव में मजदूरी से ठीक ठाक कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए विवेक को काम के सिलसिले में शहर या कहीं बाहर जाना चाहिए. इसके विपरीत, विवेक अपना घर छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि गांव में मजदूरी के अलावा उसके पास आय का कोई दूसरा जरिया नहीं था.

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खिड़की से झांका तो उड़ गए होश

मृतक के पिता के मुताबिक, सोमवार की रात को उनके बीच कोई ऐसा बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, जिससे इस अनहोनी का अंदाजा लगाया जा सके. मंगलवार की सुबह जब रामप्रसाद बेटे के कमरे के पास से गुजरे, तो भीतर से कोई हलचल या आवाज नहीं आई. अनहोनी की आशंका होने पर जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांका, तो उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर विवेक और साधना दोनों एक ही बल्ली से लटके हुए थे. विवेक ने अपने अंगौछे का फंदा बनाया था, जबकि साधना ने साड़ी के पल्लू से फांसी लगाई थी.

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (सीओ) शैलेंद्र बाजपेयी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को फंदे से नीचे उतारा. सीओ शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि कमरे में पक्की छत नहीं थी, बल्कि टीन शेड लगा हुआ था. उसी टीन शेड को थामने वाली एक लंबी लकड़ी की बल्ली पर लगभग दो फीट की दूरी पर दोनों ने अलग-अलग फंदे लगाए थे.

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है कि आखिर वो अंतिम वजह क्या थी, जिसने इस दंपत्ति को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया.

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