परिवार के खिलाफ बगावत, पहले कोर्ट मैरिज फिर मंदिर में लिए सात फेरे; जालौन के प्रेमी जोड़े का Video Viral

राज्य चुनें
जालौन/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से प्यार और बगावत की एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है. यहां एक प्रेमी जोड़े ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर न सिर्फ कोर्ट मैरिज की, बल्कि भगवान को साक्षी मानकर वैदिक रीति-रिवाज से शादी भी रचा ली. इस प्रेम विवाह का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पहले कोर्ट मैरिज, फिर मंदिर में लिए सात फेरे
मिली जानकारी के अनुसार, उरई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले सीपू और अनामिका लंबे समय से एक-दूसरे से प्यार करते थे. जब उनके प्यार को परिवार का साथ नहीं मिला, तो दोनों ने घर से भागने का फैसला किया. अपने रिश्ते को कानूनी और सामाजिक मान्यता देने के लिए दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज (कानूनी विवाह) का सहारा लिया. इसके बाद, वे उरई कोतवाली क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध संतोषी माता मंदिर पहुंचे.
वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न हुई शादी
संतोषी माता मंदिर में एक स्थानीय पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों की शादी संपन्न कराई. सीपू और अनामिका ने अग्नि के सामने सात फेरे लिए, एक-दूसरे को जयमाला पहनाई और हमेशा के लिए एक-दूजे का हाथ थाम लिया. मंदिर में मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी शादी का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है. तमाम सामाजिक बंधनों को पीछे छोड़ते हुए इस जोड़े ने अपने प्यार को मंजिल तक पहुँचाया है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.
और पढे़ं:
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!