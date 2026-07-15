परिवार के खिलाफ बगावत, पहले कोर्ट मैरिज फिर मंदिर में लिए सात फेरे; जालौन के प्रेमी जोड़े का Video Viral

वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न हुई शादी

संतोषी माता मंदिर में एक स्थानीय पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों की शादी संपन्न कराई. सीपू और अनामिका ने अग्नि के सामने सात फेरे लिए, एक-दूसरे को जयमाला पहनाई और हमेशा के लिए एक-दूजे का हाथ थाम लिया. मंदिर में मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी शादी का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है. तमाम सामाजिक बंधनों को पीछे छोड़ते हुए इस जोड़े ने अपने प्यार को मंजिल तक पहुँचाया है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.