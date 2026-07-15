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परिवार के खिलाफ बगावत, पहले कोर्ट मैरिज फिर मंदिर में लिए सात फेरे; जालौन के प्रेमी जोड़े का Video Viral

जालौन के उरई में एक प्रेमी जोड़े ने परिवार की मर्जी के खिलाफ पहले कोर्ट मैरिज की और फिर संतोषी माता मंदिर में वैदिक रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर शादी कर ली। इस विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 15, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:02 PM IST
परिवार के खिलाफ बगावत, पहले कोर्ट मैरिज फिर मंदिर में लिए सात फेरे; जालौन के प्रेमी जोड़े का Video Viral
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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