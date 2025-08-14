Jhansi News: बाइक सवार बदमाशों को मां-बेटी ने सिखाया सबक, दौड़ा कर पकड़ा, तमंचा छीन जड़ दिये तमाचे
Jhansi Crime News: झांसी के मऊरानीपुर में मां-बेटी ने ऐसी बहादुरी दिखाई, जो सुर्खियां बन गई. मां-बेटी ने उनसे नेकलेस और मंगलसूत्र छिनने वाले बदमाशों को न केवल दौड़ा कर पकड़ा, बल्कि उन्हें नीचे गिराकर उनसे तमंचा छीन उनके थप्पड़ बजा दिये.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 14, 2025, 11:43 PM IST
अब्दुल सत्तार/ झांसी: जिले मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में ढकरवारा नहर के पास हुई लूट की वारदात में एक मां-बेटी ने अदम्य साहस का परिचय देकर दो बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ लिया. तमंचा तानकर जेवर लूटने वाले इन लुटेरों को महिला और उसकी बेटी ने बाल पकड़कर बाइक से गिरा दिया और जमकर धुनाई की. इस दौरान तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया.

बदमाशों ने नेकलेस और मंगलसूत्र छपटा था
जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के ग्राम विजयपुर निवासी हरिकिशन कुशवाहा अपनी पत्नी सहुदरा और बेटी रोशनी के साथ मऊरानीपुर के गांव बौड़ा से लौट रहे थेय रास्ते में ढकरवारा नहर और मथुपुरा गांव के बीच सुनसान इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. एक बदमाश ने रोशनी के गले से सोने का नेकलेस और मंगलसूत्र का लॉकेट झपट लिया. विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचा निकालकर डराने की कोशिश की.

लेकिन मां-बेटी का हौसला डगमगाया नहीं. जैसे ही बदमाश भागने लगे, दोनों ने उनका पीछा किया. कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने चलते-चलते ही दो बदमाशों को पकड़कर बाइक से गिरा दिया. इसके बाद जोर-जोर से शोर मचाया, जिससे आस-पास के खेतों से ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े. खुद को घिरता देख तीसरा बदमाश बाइक लेकर भाग गया, जबकि दो फंसे बदमाशों को मां-बेटी ने लात-घूंसों से सबक सिखाया और उनका तमंचा भी छीन लिया.

पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की कार्रवाई
ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से लूटे गए जेवर और हथियार बरामद हुए. तीसरे फरार बदमाश की तलाश जारी है.

सीओ मऊरानीपुर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मां-बेटी की बहादुरी से लूट की वारदात तुरंत नाकाम हो गई. गिरफ्त में आए बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह घटना साबित करती है कि हिम्मत और सूझबूझ से अपराधियों के मंसूबे चकनाचूर किए जा सकते हैं.

