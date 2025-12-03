Hamirpur News: पुलिस टीम पर जानलेवा हमला! सिपाही को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, चौकी इंचार्ज की कार पर पथराव

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : यूपी के हमीरपुर जिले उस समय हालात बेकाबू हो गए, जब मारपीट के विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार, गांव के ही चौकीदार के परिवार का कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसकी सूचना हरौलीपुर चौकी को दी गई. जांच के लिए चौकी इंचार्ज ने सिपाही आशीष मौर्य और ड्यूटी पर तैनात चौकीदार जयपाल को गांव भेजा.

क्या है पूरा मामला ?

हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव में यह घटना हुई. सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम गांव पहुंची और एक आरोपित को पकड़कर चौकी लाने लगी, तभी मौके पर मौजूद लोगों के बीच झड़प बढ़ गई. इसी दौरान एक आरोपित बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद माहौल पूरी तरह बिगड़ गया. आरोप है कि गुस्साए परिजनों और साथियों ने सिपाही आशीष मौर्य को बंधक बना लिया, उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला शुरू कर दिया. हमलावरों ने सिपाही के सिर पर किसी हथियार से वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गया. चौकीदार किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और घटना की सूचना चौकी इंचार्ज को दी.

चौकी इंचार्ज की कार पर पथराव, अपनी जान बचाकर लौटे

सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज राजेंद्र अपनी निजी कार से मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर भी पथराव कर दिया. पथराव में उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उन्हें अपनी जान बचाकर वापस लौटना पड़ा. इस दौरान कार के नीचे आने से एक आरोपित भी गंभीर रूप से घायल हो गया.

दो गंभीर घायल कानपुर रेफर, वीडियो वायरल होने से हड़कंप

घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल गांव पहुंचा और गंभीर रूप से घायल सिपाही को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत देखते हुए कानपुर रेफर किया गया. कार के नीचे घायल हुए आरोपित को भी बेहतर इलाज के लिए कानपुर भेजा गया है. वहीं झड़प में घायल एक अन्य आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

