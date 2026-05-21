ललितपुर: रिश्वत लेते जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी और क्लर्क गिरफ्तार, विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है. झांसी से आई विजिलेंस टीम ने जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी और उनके एक क्लर्क को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी अधिकारी के कार्यालय से ही की गई, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला नर्सिंग होम के लाइसेंस रिन्युअल से जुड़ा है. शिकायतकर्ता उदयराम वर्मा, जो कि एक सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं, ने विजिलेंस विभाग से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई थी. डॉक्टर वर्मा का आरोप था कि जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी अर्जुन लाल अहिरवार उनके नर्सिंग होम का लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में उनसे मोटी रकम की मांग कर रहे थे. काफी मोलभाव और परेशान किए जाने के बाद, रिश्वत की राशि 1 लाख रुपये तय की गई.

विजिलेंस टीम का जाल और रंगे हाथों गिरफ्तारी

शिकायत मिलने के बाद झांसी स्थित विजिलेंस विभाग की टीम पूरी तरह सतर्क हो गई. योजना के अनुसार, गुरुवार को डॉक्टर उदयराम वर्मा जब कार्यालय में रिश्वत की राशि लेकर पहुंचे, तभी विजिलेंस टीम ने पहले से ही जाल बिछा रखा था. जैसे ही जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी अर्जुन लाल अहिरवार और उनके क्लर्क ने रिश्वत के 1 लाख रुपये हाथ में लिए, विजिलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों धर दबोचा.

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आगे की कानूनी कार्रवाई

कार्यालय परिसर में हुई इस अचानक छापेमारी से हड़कंप की स्थिति बन गई. विजिलेंस टीम ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद सदर कोतवाली पहुंचाया. विजिलेंस प्रभारी के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक कार्रवाई के बाद, दोनों आरोपियों को झांसी स्थित विशेष विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

प्रशासन में हड़कंप

इस घटना ने सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है. जिला स्तर के एक जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह रिश्वत लेते पकड़े जाना न केवल विभाग के लिए शर्मनाक है, बल्कि यह आम जनता के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि सरकारी कार्यों के लिए उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है. इस कार्रवाई के बाद से जिले के अन्य सरकारी विभागों में भी हड़कंप मचा हुआ है, और कर्मचारी सतर्क दिखाई दे रहे हैं.

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