रेलवे स्टेशनों पर यूपी-बिहार जाने वालों का सैलाब, दिवाली-छठ पर घर जाने की मारामारी, ट्रेन खचाखच-पैर रखने की भी जगह नहीं

Diwali Chhath Puja travel: इन दिनों त्योहार ही त्योहार है. ऐसे में यूपी-बिहार जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर देखने को मिल रही है. कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर देखने को मिला है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Diwali Chhath Puja travel: दीपावली और छठ पूजा के चलते ट्रेनों में यात्रियों का सैलाब नजर आ रहा है. हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है. जनरल कोच में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है. घंटों लोग लंबी-लंबी कतारों में लग रहे हैं. ऐसे हालात न सिर्फ यूपी-बिहार के रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रहे हैं, बल्कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भी यही स्थिति बनी हुई है.
स्टेशन पर अफरा-तफरी के हालात
उत्तर प्रदेश और बिहार से रोजगार की तलाश में मुंबई आए लोग अपने घर वापसी के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं. रेलवे की तरफ से 1500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद भारी भीड़ की स्थिति बनती है, जिससे अफरातफरी की स्थिति पैदा हो जाती है. शनिवार देर रात भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था.
सफर करने के लिए लंबा इंतजार
हालांकि आज स्थिति कुछ हद तक सामान्य है, लेकिन अभी भी स्टेशन पर लंबी कतारें बनी हुई हैं. उत्तर प्रदेश से लोग दिवाली के लिए और बिहार से छठ पूजा के लिए परिवार समेत जनरल कोच में सफर करने के लिए घंटों कतार में खड़े दिखाई देते हैं. यह समस्या साल-दर-साल बढ़ती जा रही है और प्रशासन की तैयारी अक्सर इन भारी भीड़ को नियंत्रित करने में कमजोर साबित होती है.
क्यों लगती है लंबी कतार?
यात्रियों के ठहरने के लिए स्टेशन प्रशासन ने बाहर के इलाके में पंखे लगाए हैं और उसे एक छावनी जैसा बनाया गया है. ताकि, लंबे इंतजार के दौरान यात्रियों को कुछ राहत मिल सके. यह इंतजाम इसलिए जरूरी है, क्योंकि कंफर्म टिकट न मिलने पर लोग जनरल कोच में सफर करते हैं और इसके लिए काफी पहले से आकर कतार लगानी पड़ती है.
दिवाली और छठ को लेकर झांसी से गोरखपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ने लगी है. भीड़ ज्यादा होने से कोई खिड़की से कोच में अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है तो कोई धक्क-मुक्की करते दिखा.
