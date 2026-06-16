मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई बनने तक

19 नवंबर 1827 को मणिकर्णिका के रूप में जन्मी इस वीरांगना ने बचपन से ही साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया. विवाह के बाद वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनीं. व्यक्तिगत दुखों और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया. यही कारण है कि आज भी रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक वीरांगनाओं में गिनी जाती हैं.