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सिर पर तलवार लगी, आंख हुई घायल ... फिर भी लड़ती रहीं लक्ष्मीबाई, जानिए वीरांगना के अंतिम युद्ध की कहानी

Rani Laxmi Bai Last Battle: सिर पर तलवार का वार, आंख घायल और सीने में गोली लगने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती रहीं. आखिर उनके अंतिम युद्ध में क्या हुआ था और कैसे गंगादास आश्रम में खत्म हुई भारत की सबसे वीर रानी की कहानी? जानिए शहादत से पहले के आखिरी पलों का रोमांचक और भावुक इतिहास.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 16, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:05 PM IST
सिर पर तलवार लगी, आंख हुई घायल ... फिर भी लड़ती रहीं लक्ष्मीबाई, जानिए वीरांगना के अंतिम युद्ध की कहानी
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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