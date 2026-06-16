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Jhansi: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का नाम अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है. 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को कड़ी चुनौती दी और अंत तक युद्धभूमि में डटी रहीं. उनकी शहादत की कहानी आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है.
झांसी से कालपी और ग्वालियर तक का संघर्ष
मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया. हालात बिगड़ते देख रानी लक्ष्मीबाई ने अपने विश्वस्त सैनिकों और सहयोगियों के साथ झांसी का किला छोड़ दिया और कालपी पहुंचीं. वहां से संघर्ष जारी रखते हुए वह जून 1858 में ग्वालियर पहुंचीं, जहां क्रांतिकारी सेनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला.
तोपों की गर्जना से कांपी थी कंपनी सेना
जून के मध्य में खबर मिली कि अंग्रेजी सेना ग्वालियर के निकट पहुंच चुकी है. क्रांतिकारी सैनिकों ने तोपों से जोरदार हमला किया. भीषण गर्मी और लगातार गोलाबारी के कारण अंग्रेजी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा. लेकिन यह विराम ज्यादा देर तक नहीं चला और जल्द ही निर्णायक युद्ध शुरू हो गया.
अंतिम लड़ाई में दिखी अद्भुत वीरता
17 जून 1858 को अंग्रेजी सेना ने दोबारा हमला बोल दिया. युद्ध के दौरान रानी अपने सैनिकों के साथ मोर्चे पर थीं. उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया ताकि युद्ध का असर उन पर न पड़े.
भीषण संघर्ष के बीच रानी अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ मुख्य दल से अलग पड़ गईं. अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. इसी दौरान उनकी बहादुर सेविका मुंदर को गोली लग गई. यह देखकर रानी ने तत्काल जवाबी हमला किया और हमलावर सैनिक को तलवार से मार गिराया.
घायल होने के बाद भी नहीं छोड़ा रणक्षेत्र
युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके सिर पर वार किया गया, जिससे उनकी एक आंख बुरी तरह जख्मी हो गई. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ती रहीं. संघर्ष के बीच उन्हें सीने में भी गोली लगी, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण तक साहस नहीं छोड़ा.
गंगादास आश्रम में ली आखिरी सांस
गंभीर रूप से घायल रानी को उनके सहयोगी सुरक्षित स्थान पर ले गए. गंगादास आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली. वहीं साधारण व्यवस्था के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया ताकि अंग्रेज उनके पार्थिव शरीर तक न पहुंच सकें. अगले दिन अंग्रेज अधिकारियों को उनकी शहादत की जानकारी मिली.
मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई बनने तक
19 नवंबर 1827 को मणिकर्णिका के रूप में जन्मी इस वीरांगना ने बचपन से ही साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया. विवाह के बाद वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनीं. व्यक्तिगत दुखों और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया. यही कारण है कि आज भी रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक वीरांगनाओं में गिनी जाती हैं.