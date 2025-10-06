Advertisement
बुंदेलखंड की सदियों पुरानी अनोखी परंपरा, कुंवारी कन्याएं पूजती हैं राक्षस के पैर, फ‍िर होती है शादी

Jalaun News: बुंदेलखंड की धरा पर कई बुंदेली परंपरा आज भी अपनी छाप को छोड़े हुए है. जिन्हें भूल पाना आसान नहीं है. इसी क्रम में वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु प्रारम्भ होने की दस्तक के मध्य यह खेल कुंवारी कन्याओं द्वारा ही खेला जाता है.

Oct 06, 2025
जितेन्द्र सोनी/जालौन: बुंदेलखंड के जालौन में बुंदेली खेल की परंपरा आज भी लोग बड़े हर्षाल्लास के साथ मनाते हैं. यहां टेसू-झिंझिया विवाह का खेल बुंदेली संस्कृति को आज भी बनाए हुए है. यह अदृभुत खेल पूरे एक महीने तक कुंवारी कन्याओं द्वारा खेला जाता है. कन्याएं इस खेल को चार चरणों में खेलती हैं जो भादौ, मास की पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाता है और शरद पूर्णिमा तक चलता है. शरद पूर्णिमा की रात टेसू-झिंझिया का विवाह होने से इस पूर्णिमा को टिसवारी पूनो के नाम से भी जाना जाता है.

बुंदेली परंपरा आज भी अपनी छाप छोड़े हुए है 
बुंदेलखंड की धरा पर कई बुंदेली परंपरा आज भी अपनी छाप को छोड़े हुए है. जिन्हें भूल पाना आसान नहीं है. इसी क्रम में वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु प्रारम्भ होने की दस्तक के मध्य यह खेल कुंवारी कन्याओं द्वारा ही खेला जाता है. इसमें कन्याओं का झुंड भोर सवेरे जाग कर पूरे 15 दिन अर्थात् क्वांर मास के प्रथम पखवारे तक दीवार पर सूर्य-चंद्रमा का गाय के गोबर से चित्र बनाती हैं तथा गोबर की टिपकी लगाती हुईं ‘भौर भए सब जागो नारे, सुअटा मालिन ठांड़ी द्वार’ गीत को गाया करती हैं. 

क्वांर मास की अमावस्या तक चलता है क्रम 
एक पखवारे क्वांर मास की अमावस्या तक यह क्रम निरंतर चलता रहता है. इसी पखवारे में कन्याओं द्वारा शाम को कांटो वाला झक्कर लेकर गांव की गलियों में ‘मामुलिया के आए लिवऊआ, ठुमुक चली मेरी मामुलिया’ गीत गाकर गांव के बाहर बने तालाब-तलईया में सिराने जाती हैं. इस एक पखवारे के बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है. इस पखवारे में जिस स्थान पर गोबर की टिपकियां लगाई जाती हैं उसी स्थान पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर गौरा की पूजा की जाती है. इसमें कन्याएं खड़े गेंहू तथा चना को पकाकर ‘मेरी गोरा को पेट पिरानो, बरेदी भईया हपक्कू’ गीत गाकर सुबह तथा शाम को निरंतर हपक्कू मनाती हैं. 

कन्‍याओं की शादी हो जाती है 
इसके बाद तीसरे चरण में जिन कन्याओं की शादी हो जाती है. वह सुअटा के बने चित्र की पूजा आदि करती हैं. नवरात्रि की अष्टमी को दीवाल पर सुअटा बनाया जाता है जिसे भौमासुर राक्षस कहा जाता है. इसके बाद प्रारंभ होता है चौथा व अंतिम चरण. इसमें दशहरा वाले दिन से बच्चे टेसू बनाते हैं तथा कन्यायें मिट्टी के घिल्लों में दीपक जलाकर झिंझिया बनाती हैं. 

आस-पड़ोस से अनाज मांगने की प्रथा 
वहीं, इस मौके पर मुहल्ले व आस-पड़ोस के घरों से अनाज, पैसा आदि मांगने की प्रथा है. इसमें ग्रामीण बड़े हर्षोउल्लास के साथ टेसू-झिंझिया के गीत सुनकर मंत्र-मुग्ध होते हैं. यह क्रम 5 दिन चलता है. वहीं लड़के टेसू बनाकर ‘टेसू मेरा यहीं खडा़, खाने को मांगे दही बड़ा’ गीत गाते हुए घरों से अनाज-पैसा आदि मांगते हैं. कन्याएं ‘बूझत-बूझत आए थे, नारे सुअटा पौर भरी दालान’ गीत गाती है. घरों से उन्हें दान स्वरूप अनाज, रुपये आदि देकर विदा किया जाता है. शरद पूर्णिमा के दिन इस खेल का अंत टेसू-झिंझिया के विवाह के साथ हो जाता है. 

भौमासुर की पूजा करती हैं 
टेसू-झिंझिया का विवाह बडे धूम-धाम से मनाया जाता है. लोग अपनी-अपनी बारातों को सजाकर उसी स्थान पर ले जाते हैं. जहां पर सुअटा बना होता है. इस मौके पर कन्यांए सुअटा यानी भौमासुर की पूजा पैर पूजकर करती हैं. दशहरा से शरद पूर्णिमा तक रात में महिलाएं बुंदेली गीतों को गाकर नाचती हैं. आज मनाए जाने वाले टेसू-झिंझिया के विवाह की तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. 

 

 

jalaun news

