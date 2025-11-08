जानिए यूपी में कहां है महाभारतकालीन प्राचीन मंदिर, जहां, 'सान्ग' की पूजा करते ही हो जाती है बारिश

महोबा न्यूज/राजेंद्र तिवारी : यूपी के महोबा जनपद में आस्था और इतिहास एक अनोखी कहानी के रूप में आज भी जीवंत है. महोबा मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर पनवाड़ी कस्बे में स्थित बड़ी माता का यह प्राचीन मंदिर महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां सहदेव ने मां दुर्गा की आराधना कर इस मंदिर की स्थापना की थी. कहा जाता है कि युद्ध से पूर्व सहदेव ने यहां कठोर तपस्या कर माता से विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था.

पांडवों की आस्था से जुड़ा इतिहास

स्थानीय बुजुर्ग और मंदिर सेवक इंद्रपाल मिश्रा बताते हैं कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं बल्कि पांडवों के ऐतिहासिक प्रवास का प्रतीक भी है. सहदेव द्वारा स्थापित यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए सिद्धपीठ माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मनोकामना मांगने पर माता अवश्य कृपा बरसाती हैं. दूर-दूर से श्रद्धालु अपनी समस्याओं के समाधान की आशा लेकर यहां पहुंचते हैं.

51 फीट लंबी सान्ग और वर्षा का अद्भुत रहस्य

मंदिर प्रांगण में रखी 51 फीट लंबी सान्ग (लोहे जैसी लंबी पवित्र वस्तु) इस मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहचान है. बताया जाता है कि यह सान्ग पड़ावध के पूरन लाल अग्रवाल के पूर्वजों द्वारा लाई गई थी. रोचक बात यह रही कि जब यह सान्ग पनवाड़ी लाई जा रही थी, तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और बाजार में बहने वाला नाला उफान पर आ गया. कहा जाता है कि नाले का जल इस सान्ग को छू गया था और तभी से इसे जलमयी सान्ग कहा जाने लगा.

ग्रामीणों का दावा है कि जब भी क्षेत्र में सूखे या वर्षा की कमी का संकट आता है, तो विधि-विधान के साथ इस सान्ग की पूजा और उखाड़ने की परंपरा निभाई जाती है. कई बार ऐसे अवसर आए जब सान्ग की पूजा के बाद क्षेत्र में वर्षा हुई, जिसके बाद श्रद्धालुओं की आस्था और मजबूत होती चली गई.

लोकविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का संगम

बड़ी माता का यह धाम धार्मिक विश्वास, पौराणिक इतिहास और लोक परंपराओं का अद्भुत संगम है. विज्ञान भले इसे संयोग कहे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान आज भी चमत्कार और आस्था का जीवंत प्रमाण है.

