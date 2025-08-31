Jhansi News: अस्पताल में घोड़ों का आतंक, मरीजों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव, मुश्किल से बची डॉक्टरों और मरीजों की जान!

Jhansi News/ अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी के रेलवे अस्पताल में शुक्रवार शाम का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. इलाज कराने आए मरीज और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अचानक हैरान रह गए, जब वार्ड के बीचों-बीच दो घोड़े धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए. अचानक हुई इस घटना से मरीजों के बीच चीख-पुकार मच गई, तीमारदार भागकर वार्ड के गेट बंद करने लगे और डॉक्टर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखे. करीब 30 मिनट तक अस्पताल का माहौल अफरातफरी में डूबा रहा.

घोड़े कभी इमरजेंसी के बाहर तो कभी रेडियोलॉजी विभाग में घूमते नजर आए. फिर सीधे सर्जिकल और मेडिकल वार्ड तक पहुंच गए. डर के मारे किसी मरीज ने बाहर झांकने की हिम्मत तक नहीं की. आखिरकार दोनों घोड़े पोस्टमॉर्टम हाउस की तरफ बने गेट से बाहर निकल गए.

वायरल वीडियो ने खड़ा किया सवाल

इस घटना का वीडियो मरीज के तीमारदार ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और अधिकारियों से शिकायत की. शिकायत में लिखा गया कि अस्पताल में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भर्ती हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाही बड़ी घटना को जन्म दे सकती है.

CMS का आया जवाब

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) ने जवाब देते हुए कहा कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव तैयार है और कैटल कैचर के लिए रेलिंग लगाने का काम जल्द किया जाएगा. गौरतलब है कि झांसी का यह रेलवे अस्पताल करीब 14 हजार रेलकर्मियों, 20 हजार से अधिक पेंशनरों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाया गया है. यहां हमेशा 60 से 80 मरीज भर्ती रहते हैं.

