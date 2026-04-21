Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3186383
Zee UP-Uttarakhandझांसी

मंझले भाई का खौफनाक कदम: पहले बड़े भाई को गोली से भूना, फिर खुद पिता-भाई के हाथों पीट-पीटकर हो गया ढेर

Jalaun News: जालौन में जमीन बंटवारे के झगड़े में दो भाइयों की जान चली गई. इस हृदयविदारक हत्याकांड ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पढ़िए खबर.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun news
Jalaun news

जितेन्द्र सोनी/जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन में सोमवार शाम को जमीन बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। रामपुरा थाना क्षेत्र के अन्देला मड़ैया गांव में हुए इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पिता और मृतक के बच्चों ने आरोपी भाई को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.  घटना में एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत हो गई.

 परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद
जानकारी के मुताबिक, रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर जागीर निवासी जयनारायण चतुर्वेदी के परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. सोमवार को खेत पर इसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान मझले भाई अल्लू उर्फ जितेंद्र ने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई कैलाश पर तमंचे से गोली चला दी. गोली लगने से कैलाश गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई.

जितेंद्र पर लाठी-डंडों से हमला
बड़े भाई की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया. इस दौरान मृतक कैलाश के पिता जयनारायण चतुर्वेदी और मृतक के परिजनों, जिनमें छोटे भाई भी शामिल थे, उन्होंने आरोपी अल्लू उर्फ जितेंद्र पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अल्लू की भी मौके पर ही मौत हो गई. इस तरह जमीन विवाद ने एक ही परिवार के दो चिराग बुझा दिए. घटना के बाद खेत में दोनों भाइयों के शव लहूलुहान हालत में पड़े मिले, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

दोहरे हत्याकांड से हड़कंप
दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही रामपुरा थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और जालौन पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधीक्षक जालौन विनय कुमार सिंह ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के अन्देला मड़ैया में पारिवारिक विवाद के चलते अल्लू उर्फ जितेंद्र ने अपने सगे भाई कैलाश को तमंचे से गोली मार दी, जिससे कैलाश की मौत हो गई. इसके बाद पिता जयनारायण चतुर्वेदी और मृतक के बच्चों ने आरोपी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे आरोपी की भी मृत्यु हो गई.

क्या कहा पुलिस ने?
उन्होंने बताया कि घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.  मामले की गहनता से जांच की जा रही है.  घटना के बाद पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है. पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jalaun newsJalaun crimejalaun policefamily dispute in Jalauncrime newsUP News

Trending news

jalaun news
एक जमीन, दो लाशें! भाई-भाई के खूनी संघर्ष में परिवार तबाह, पिता ने बेटे को मार डाला
Comedian Sunil Pal
किडनैपर्स की शिनाख्त के लिए मेरठ पहुंचे सुनील पाल, इवेंट के नाम पर हुआ था अपहरण
IAS Isha Priya
कौन हैं IAS ईशा प्रिया? पति भी तेज तर्रार अफसर, अब CM योगी ने सौंपी इस जिले की कमान
2026 JEE Mains Result Session 2
JEE Main 2026 Sessions 2 Result: उत्कर्ष ने किया यूपी का नाम रोशन
agra latest news
जानें कौन है आगरा का नया टेक सेवी 'सुपर डीएम'; ससुराल में मिली नियुक्ति!
UP IAS Transfer
24 घंटे के भीतर फिर चली 'तबादला एक्सप्रेस' यूपी में 24 और IAS अफसरों का ट्रांसफर
Deoria news
देवरिया में डॉक्टर के रसूख के आगे नतमस्तक प्रशासन! MBBS छात्रा संग मारपीट का मामला
Sonbhadra News
स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द... सोनभद्र में बढ़े बिजली बिलों से भड़के लोग
dhirendra krishna shastri
संगम किनारे उतरे 'राम-सीता', प्रयागराज में 3 दिन सजेगा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार
Asha Bhosle
काशी की गंगा में विलीन हुईं सुरों की मलिका: भावुक विदाई में छलके पोती जनाई के आंसू