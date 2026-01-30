Advertisement
झांसी

'टॉर्च को समझा शराब की बोतल...' नशे में परिवार का झगड़ा सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मी खुद बने विवाद

Jalaun News: जालौन जिले से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मियों पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने और उसे जबरन घसीटते हुए ले जाने के गंभीर आरोप लगे हैं. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:03 PM IST
Jalaun News
जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र में डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मियों पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने और उसे जबरन घसीटते हुए ले जाने के गंभीर आरोप लगे हैं. यह पूरी घटना एक पारिवारिक विवाद में हस्तक्षेप के दौरान हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. वीडियो में एक पुलिसकर्मी टॉर्च को शराब की बोतल समझकर उसे गटकने का प्रयास कर रहा है, वहीं, दूसरा पुलिसकर्मी उसे संभालते हुए नजर आ रहा है.

पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ मामला
दरअसल, पूरा मामला कदौरा थाना क्षेत्र के बबीना बस स्टैंड के पास का है. यहां के निवासी महेश साहू के दो सगे बेटों रविकांत और शशिकांत के बीच पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ गया. आरोप है कि बड़ा भाई रविकांत शराब के नशे में था, जिसके चलते बात-बात पर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई और यह हाथापाई में तब्दील हो गई. परिवार के सदस्यों ने विवाद को बढ़ता देख (डायल 112) पर मदद के लिए सूचना दी. सूचना मिलने पर पीआरवी वाहन संख्या UP 32 BG 5701 घटनास्थल पर पहुंची. इस दौरान रविकांत शराब के नशे में थे इस कारण वह भी पुलिस से भिड़ गया.

वायरल वीडियो से मचा बवाल
वहीं, इस दौरान रविकांत की पत्नी प्रियंका ने मारपीट का वीडियो बना लिया. आरोप है कि डायल 112 में पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों ने विवाद को शांत कराने के बजाय रविकांत के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. जिसका वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया है. इस वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी युवक के साथ मारपीट करते और घसीटते हुए नजर आ रहे हैं. 

टॉर्च को शराब समझकर पीने की कोशिश
वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी टॉर्च को शराब की बोतल समझकर उसे मुंह से लगाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी उसे संभालता दिखता है. इस दृश्य ने लोगों को हैरान कर दिया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस का पक्ष
थाना प्रभारी प्रभात सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. उनके अनुसार, रविकांत शराब के नशे में था और पुलिस से भिड़ गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी. फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है.

