Jhansi News: कोई मुझे बचाओ नहीं तो... कमरे का मंजर देख कांप उठी पुलिस, भाई ही भाई का बन बैठा काल!

Jhansi News: झांसी में भाई ही भाई का काल बन गया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
Trending Photos
Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. जहां पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जान ले ली. जब इस घटना की वजह सामने आई तो लोग यही सोच रहे थे कि इतनी सी बात को लेकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है.
कहां का है मामला?
दरअसल, ये मामला चिरगांव थाना क्षेत्र के मोहल्ला कलेक्टर गंज की बताई जा रही है. जहां पर शराब के नशे में धुत बड़े भाई ने छोटे भाई की लोहे के सब्बल से पीट पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह दोनों भाइयों ने पहले शराब पी, फिर नशा चढ़ने के बाद पैसों को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे.
घर में से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आने पर आसपास के लोग बचाने के लिए दौड़े तो बड़े भाई जितेंद्र ने अंदर से घर का दरवाजा लगा लिया. जिस कारण लोग अंदर दाखिल नहीं हो सके. और बड़े भाई ने छोटे भाई राकेश को लोहे की सब्बल से मार-मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोप को दबोचा
पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मकान का गेट खुलवाया तो अंदर छोटा भाई राकेश खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी सांसे थम चुकी थी. बड़ा भाई राकेश नशे में धुत बैठा हुआ था. पुलिस को देखकर जैसे उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने हत्यारोपी भाई को धर दबोच लिया और पूंछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने लोहा के सब्बल से पीट पीटकर भाई को मार डाला है.
पुलिस का बयान
एसपी ग्रामीण डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया है. मृतक की मां मक्खन देवी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
और पढे़ं: साहब! मेरे बेटे की बहू ने कर दी गोली मारकर हत्या, अब न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़ित मां