'पाखंडी गुरु' के पाप का हिसाब! जालौन में शिष्य की पत्नी से रेप के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

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Jalaun Rape Case/ जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में शिष्य की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में बड़ा अपडेट आया है. इस मामले में एससी/एसटी अदालत ने 65 वर्षीय आरोपी रमाकांत तिवारी को दोषी करार दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह मामला 2023 का है, जिसमें आरोपी पर झाड़-फूंक के बहाने महिला को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था.
गुरु मंत्र देने के बहाने घर पहुंचा था आरोपी
एडीजीसी क्रिमिनल रणकेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार, रमाकांत तिवारी निवासी बरहल, थाना कैलिया, पीड़िता के पति का गुरु था. अभियोजन के मुताबिक, 2 जून 2023 को आरोपी गुरु मंत्र देने के बहाने पीड़िता के घर गया था. इसके बाद वह महिला के संपर्क में रहा. आरोप है कि 3 जून को पीड़िता का पति मजदूरी के लिए घर से बाहर गया हुआ था. इसी दौरान आरोपी ने बीमारी से पीड़ित महिला को झाड़-फूंक करने के बहाने कथित रूप से नशीली दवा खिला दी. महिला के बेहोश होने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई गई है.
पति को बताई घटना, दर्ज हुआ मुकदमा
पीड़िता ने अगले दिन 4 जून को अपने पति को घटना की जानकारी दी. इसके बाद मामले की शिकायत कोतवाली जालौन में की गई. पुलिस ने आरोपी रमाकांत तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 328 के साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई शुरू हुई.
साक्ष्यों के परीक्षण के बाद दोष सिद्ध
इस मामले की सुनवाई एडीजे/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट, उरई के न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद रमाकांत तिवारी को दोषी माना. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया, जिसकी कुल राशि 50 हजार रुपये बताई गई है. अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी
पुलिस के अनुसार, एसपी जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल और कोतवाली जालौन पुलिस ने मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की. अभियोजन और पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस फैसले को पुलिस ने गंभीर अपराधों में प्रभावी अभियोजन और न्यायालय में मजबूत पैरवी का परिणाम बताया है.
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