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'पाखंडी गुरु' के पाप का हिसाब! जालौन में शिष्य की पत्नी से रेप के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

Jalaun Rape Case: जालौन में झाड़-फूंक के बहाने शिष्य की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले पाखंडी 'गुरु' को उम्रकैद हुई है. इसके साथ ही एससी/एसटी अदालत ने 65 वर्षीय आरोपी रमाकांत तिवारी को दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 21, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:23 AM IST
'पाखंडी गुरु' के पाप का हिसाब! जालौन में शिष्य की पत्नी से रेप के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना
Image Credit: Jalaun Rape Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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