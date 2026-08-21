'पाखंडी गुरु' के पाप का हिसाब! जालौन में शिष्य की पत्नी से रेप के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

गुरु मंत्र देने के बहाने घर पहुंचा था आरोपी

एडीजीसी क्रिमिनल रणकेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार, रमाकांत तिवारी निवासी बरहल, थाना कैलिया, पीड़िता के पति का गुरु था. अभियोजन के मुताबिक, 2 जून 2023 को आरोपी गुरु मंत्र देने के बहाने पीड़िता के घर गया था. इसके बाद वह महिला के संपर्क में रहा. आरोप है कि 3 जून को पीड़िता का पति मजदूरी के लिए घर से बाहर गया हुआ था. इसी दौरान आरोपी ने बीमारी से पीड़ित महिला को झाड़-फूंक करने के बहाने कथित रूप से नशीली दवा खिला दी. महिला के बेहोश होने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई गई है.