सुनो! तुम्हारी भाभी जहर खा ली...प्रेमी ने अस्पताल से आया फोन, परिजन देखने पहुंचे तो उड़ गए होश

Jhansi News/ अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि प्रेमी ने जहर देकर मार दिया है, मृतका और रवि के बीच पिछले तीन साल से प्रेम सम्बंध चल रहे थे. ऐसा बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया था.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुरा की है. जहां पर एक महिला नीलम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि प्रेमी ने जहर देकर नीलम को मार दिया है, मृतका और रवि के बीच पिछले तीन साल से प्रेम सम्बंध चल रहे थे, प्रेमी ही नीलम को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही शादीशुदा प्रेमिका के शव को छोड़ कर भाग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

फोन करके परिजनों की दी जानकारी

बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद मृतिका नीलम के घर पर रवि का आना जाना शुरू हो गया. इस बीच नीलम का रवि से प्रेम संबंध हो गए. नीलम भी अक्सर घर छोड़कर रवि के यहां रहने चली जाती थी. बीते दिनों नीलम रवि के घर पर थी, इस दौरान परिजनों के पास पुलिस ने फोन कर बताया कि नीलम ने जहर खा लिया है.

यह बात सुनकर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे. यहां नीलम मृत अवस्था में पड़ी थी जबकि रवि वहां नहीं था. पुलिस ने पंचनामा भरकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर प्रेमी रवि की तलाश शुरू कर दी है.

मृतिका ने देवर ने क्या कहा?

मृतिका का देवर धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि ये मेरी भाभी हैं, इसको जहर खिला दिया गया है. भाभी का और रवि दोनों का अफेयर था. दोनों के बीच में तीन साल से था. वह अक्सर घर छोड़कर रवि के यहां रहने चली जाती थी. तीन दिन पहले वह घर से एक बार फिर चली गई थी. इस दौरान उसने ये भी बताया कि रवि ही नीलम को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को छोड़ कर भाग गया. हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चोओं का विषय बना हुआ है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है.