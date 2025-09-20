Jhansi News: अपने ही तीन साल के बेटे का किडनैप कर फरार हुआ पिता, पत्नी को झांसा देकर दोस्त के साथ रचा अपहरण का खेल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2929754
Zee UP-Uttarakhandझांसी

Jhansi News: अपने ही तीन साल के बेटे का किडनैप कर फरार हुआ पिता, पत्नी को झांसा देकर दोस्त के साथ रचा अपहरण का खेल

Jhansi News: झांसी  में पिता ने फिल्मी अंदाज में अपने 3 साल के बेटे का अपहरण कर लिया. पत्नी को झांसा देकर बच्चा उठाकर बाइक से भागा, भीड़ ने उसके दोनों साथियों को पकड़ा. पुलिस ने केस दर्ज कर टीम पंजाब भेजी

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jhansi News: अपने ही तीन साल के बेटे का किडनैप कर फरार हुआ पिता, पत्नी को झांसा देकर दोस्त के साथ रचा अपहरण का खेल

Jhansi/Abdul Sattar: झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के गोपालगंज में शनिवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई.यहां एक पिता ने अपने ही 3 साल के बेटे को  किडनैप कर लिया. चेहरे पर कपड़ा बांधकर आया आरोपी पिता अपने दो साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और मौके का फायदा उठाकर मासूम को लेकर फरार हो गया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

पत्नी को झांसा देकर रचा अपहरण का खेल
जानकारी के अनुसार, आरोपी रमन अपने दो दोस्तों के साथ ससुराल पहुंचा. उस समय उसकी पत्नी वर्षा जोशी दुकान पर बैठी थी. रमन के साथी ने पहले उससे गुटखा लिया और फिर पानी मांगा. जैसे ही वर्षा पानी लेने छत पर गई, साथी ने इशारा करके रमन को बुला लिया. रमन मौके पर पहुंचा और अपने 3 साल के बेटे को गोद में उठाकर बाइक से फरार होने लगा.

पत्नी ने रोका, पर नहीं बचा सकी बेटा
जब वर्षा छत से नीचे आई तो बच्चे को उठाकर भागते देख उसके पीछे दौड़ी और रमन का हाथ पकड़ने की कोशिश की. लेकिन आरोपी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर बच्चे को लेकर भाग निकला.  इस दौरान उसके दोनों साथी मौके पर ही रह गए.

Add Zee News as a Preferred Source

भीड़ ने पकड़े दोनों साथी
वर्षा के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और दोनों साथियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस की कार्रवाई, टीम पंजाब रवाना
मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही बच्चे को बरामद करने के लिए एक टीम को पंजाब भेजा गया है, जहां आरोपी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : बिजनौर वन विभाग के पिंजरे मे कैद हुआ गुलदार, पिछले 14 दिनों मे ले चुका 4 इंसानों की जान
 

TAGS

Jhansi News

Trending news

aligarh news
अवैध धर्मांतरण का बड़ा जाल, फिर रंजिश में चली गोली, परिजनों ने लगाए ये संगीन आरोप
agra terrorist group
आगरा धर्मांतरण गैंग के सदस्यों का आतंकियों से कनेक्शन,बढ़ी खुफिया एजेंसियों की चिंता
illegal conversion case in lucknow
धर्मांतरण,उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग का खेल, बेटे-पति ने लगाए ऐसे आरोप कि रूह कांप जाएगी!
up police encounter news
यूपी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन,मथुरा से बलिया तक कई बदमाश हुए लंगड़े
Ayodhya news
अयोध्या में गेस्ट हाउस में कई सालों से चल रहा था गंदा काम, पकड़ी गईं 12 लड़कियां
Uttarkashi rains
सेब नहीं पहुंच पा रहे बाजार, सांकेतिक धरने पर बैठे काश्तकार,सरकार से कही ये बड़ी बात
Haridwar Mansa Devi Ropeway
मनसा देवी रोपवे पर मॉक ड्रिल, आर्मी ने फंसे श्रद्धालुओं के रेस्क्यू का किया रिहर्सल
mathura youth arrested
'नौ की नौ सीधे उतार' देगा, सीएम योगी को गोली मारने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार
I Love Muhammad controversy
कानपुर में I Love Muhammad को लेकर माहौल गर्म, मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस
Allahabad High Court
इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण फैसला,FIR,साइनबोर्ड से जाति संबंधी संदर्भ हटाने के निर्देश
;