जालौन में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने छीनी ससुर-दामाद की जान, हाईवे पर मचा हड़कंप

Jalaun Road Accident News/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के आटा थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर हाईवे पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां पुलिस बेकाबू कार ने बाइक सवार ससुर दामाद को रौंद दिया. दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई. ससुर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इलाज के दौरान दामाद की भी मौत हो गई. यह हादसा संकट मोचन मंदिर के पास हुआ. घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक

सुबह के समय संतराम (60) ससुर और अखिलेश (31) दामाद बाइक से इलाज के लिए आटा की ओर जा रहे थे. तभी आटा थाना क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के पास पुलिस स्टीकर लगी एक कार ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बाइक सवार संतराम को लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. इस दर्दनाक हादसे में संतराम (निवासी बघौरा, कोतवाली उरई) की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस को सूचना दी गई

वहीं, उनके दामाद अखिलेश जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे मगर इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार तेज रफ्तार में चल रही थी और चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद यह हादसा हुआ. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

इलाज के दौरान दोनों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही आटा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कार को अपने कब्जे में ले लिया. घायल अखिलेश को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि हादसे के कारणों और चालक की तलाश के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस हादसे ने परिवार में कोहराम मचा दिया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

