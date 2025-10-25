Lalitpur News: ए शराब नहीं पी सकते यहां... मंदिर परिसर में शराब पीने से रोकना साधु को पड़ा, दबंगों ने लाठी डंडे से पीटा

अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मंदिर परिसर में शराब पीने से मना करना साधु को भारी पड़ गया. दबंग शराबियों ने साधु की लाठी-डंडे से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

घटना का विस्तार से

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मंदिर परिसर के अंदर गांव के दबंगों को शराब पीने से मना करना मंदिर के साधु को महंगा पड़ गया. दबंगों मंदिर परिसर में ही साधु की लाठी और डंडों से पिटाई कर दी. दबंगों ने साधु को खूब बुराभला कहा और लात-घूंसों के अलावा डंडे से भी पिटाई की. हैरानी की बात यह है कि जब दबंग साधु को बुरी तरह से पीट रहे थे, वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे. लेकिन साधु को बचाने के लिए कोई नहीं आया. हालांकि वहां मौजूद लोगों में से किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना जाखलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा ग्राम की है.

कैसे शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि जाखलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा ग्राम में स्थित एक मंदिर के परिसर में गांव के ही कुछ दबंगो द्वारा शराब पी जा रही थी, जब इसका विरोध मंदिर के साधु बाबा सोबाराम ने किया तो राजेन्द्र और प्रसन्न नाम के दबंगों ने साधू को पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. दो दबंग युवकों द्वारा साधू को पकड़कर उसे लाठियों से पीटा गया. जिसका वीडियो किसी ग्रामीण ने छुपकर अपने मोबाइल से बना लिया ,जिसे वायरल कर दिया गया. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

