/Jhansi Fire: झांसी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में भीषण आग! लपटें देखकर हलक में अलटी यात्रियों की जान! मची अफरा-तफरी

​जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे पर आज तड़के करीब सुबह 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक बस में आग लगने की सूचना मिली. सूचना के मुताबिक, काशी विश्वनाथ ट्रेवल्स की एसी स्लीपर बस, पोल संख्या 61 के पास पहुंचते ही अचानक धू-धू कर जल रही है. ​बस में चालक शिव कुमार सहित करीब 15 यात्री सवार थे. बताया जा रहा है कि चलती बस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी. हालांकि, ड्राइवर की तत्परता और समय रहते यात्रियों की सूझबूझ से सभी 15 सवारियां वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आईं. ​घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. आनन फानन में दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. घटना के बाद अब ​पुलिस प्रशासन घटना की जांच में जुटा है. राहत की बात यही रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया.