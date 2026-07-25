Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /झांसी
  • /Jhansi Fire: झांसी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में भीषण आग! लपटें देखकर हलक में अलटी यात्रियों की जान! मची अफरा-तफरी

Jhansi Fire: झांसी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में भीषण आग! लपटें देखकर हलक में अलटी यात्रियों की जान! मची अफरा-तफरी

Jhansi railway station fire: वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 स्थित एक्सप्रेस फूड प्लाजा में शनिवार सुबह-सुबह सिलिंडर से गैस रिसाव के बाद आग लग गई. कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई...

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 25, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:05 PM IST
Jhansi Fire: झांसी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में भीषण आग! लपटें देखकर हलक में अलटी यात्रियों की जान! मची अफरा-तफरी
Image Credit: Jhansi News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jhansi Fire: झांसी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में भीषण आग! लपटें देखकर हलक में अलटी
Jhansi railway station fire9 min ago
2
Sant Kabir Nagar News24 min ago
3
ballia news42 min ago
4
Ghaziabad News59 min ago
5
AIMIM1 hr ago