/Jhansi Fire: झांसी रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में भीषण आग! लपटें देखकर हलक में अलटी यात्रियों की जान! मची अफरा-तफरी

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अब्दुल सत्तार/झांसी: उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन से शनिवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर संचालित फूड प्लाजा में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते दुकान के अंदर से आग की तेज लपटें और बाहर गहरा धुआं उठने लगा, जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई.
फायर ब्रिगेड और आरपीएफ ने तुरंत संभाला मोर्चा
आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी (GRP) और दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया.
सामान जलकर राख,यात्री सुरक्षित
आग की इस घटना में फूड प्लाजा के अंदर रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया. देखते ही देखते अंदर रखा सामान जलने लगा, गनीमत रही कि समय पर आग बुझ गई, वरना प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों के लिए खतरा बढ़ सकता था. यदि आग आसपास की दुकानों या ट्रेनों तक फैलती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था.
आग पूरी तरह बुझने के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस ली. फिलहाल आग लगने के कारणों (शॉर्ट सर्किट की आशंका) की जांच रेलवे अधिकारियों द्वारा की जा रही है.
हापुड़: गंगा एक्सप्रेस वे पर आग का गोला बनी डबल डैकर बस... यात्रियों ने कूद कर बचाई अपनी जान
हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार की तड़के एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दिल्ली से सिद्धार्थनगर जा रही एक एसी स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.
जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे पर आज तड़के करीब सुबह 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक बस में आग लगने की सूचना मिली. सूचना के मुताबिक, काशी विश्वनाथ ट्रेवल्स की एसी स्लीपर बस, पोल संख्या 61 के पास पहुंचते ही अचानक धू-धू कर जल रही है. बस में चालक शिव कुमार सहित करीब 15 यात्री सवार थे. बताया जा रहा है कि चलती बस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी. हालांकि, ड्राइवर की तत्परता और समय रहते यात्रियों की सूझबूझ से सभी 15 सवारियां वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल आईं. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. आनन फानन में दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन घटना की जांच में जुटा है. राहत की बात यही रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया.
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