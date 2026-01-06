Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3065484
Zee UP-Uttarakhandझांसी

पैसा छीने.. बेइज्जती की... कार्यक्रम में जो हुआ सहन कर पायी लोकगायिका,दे दी जान !

Lalitpur News: ललितपुर जिले में एक स्थानीय बुंदेलखंडी लोकगीत गायिका ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि रविवार को राधा एक कार्यक्रम में गयी हुई थी जहां उसे बेईज्जत किया गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसा छीने.. बेइज्जती की... कार्यक्रम में जो हुआ सहन कर पायी लोकगायिका,दे दी जान !

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक स्थानीय बुंदेलखंडी लोकगीत गायिका ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों का आरोप है कि रविवार को राधा एक कार्यक्रम में गयी हुई थी जहां उसे बेईज्जत किया गया. जिसकी वजह से आहत होकर राधा ने यह आत्महत्या जैसा कदम उठाया .

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकरी के अनुसार,  पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और जांच कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है , घटना जाखलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के खुशीपुरा मोहल्ले की है . बताया जा रहा है कि जाखलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के खुशीपुरा मोहल्ले में रहने वाली 35 वर्षीय बुंदेली लोकगीत गायिका राधा अहिरवार ने अपने किराये के कमरे में कल रात फांसी लगाकर जान दे दी. 

सूचना के बाद की कार्यवाई 
 सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और जांच कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है. मृतका राधा अहिरवार के दो बच्चों 15 वर्षीय शिवा और 12 वर्षीय जया के साथ जाखलौन कस्बे में एक किराए के कमरे में रहा करती थी उसके पति मलखान इंदौर में मजदूरी करता है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत मिलने पर जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मरने से पहले की बात ?
बताया जा रहा है कि घर में फंदे से लटकता शव मिला है. मरने से पहले बेटे को फोन कर गायिका ने कहां था कि पार्टी से गाना गाकर घर लौटते समय मेरे पैसे छीन लिए और मेरी बेइज्जती की. मैं जान देने जा रही हूं. यह बात सुन बेटा भागते हुए घर पहुंचा. वहां राधा को फंदे पर लटका पाया. उसने तुरंत फंदा खोलकर अपनी मां को नीचे उतारा. आस-पास के लोगों को बुलाया. लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

परिजन ने क्या बताया ?
परिजनों ने बताया कि रविवार को राधा अपनी बेटी जया को मोहल्ला अखाड़ा में भैया-भाभी के यहां छोड़कर ललितपुर में एक पार्टी में गाना गाने गई थीं. सोमवार सुबह करीब 10 बजे जाखलौन लौटने पर उन्होंने परिजनों को बताया कि पार्टी में उन्हें पांच हजार रुपए मिले थे, लेकिन कुछ लोगों ने वे रुपए छीन लिए और उनकी बेइज्जती की. इस घटना से वह काफी दुखी थीं और आत्महत्या की बात कह रही थीं.

यह भी पढ़ें : NH34 के हरिद्वार-नजीबाबाद सेक्शन का काम आखिरी चरण में , जानें कब से फर्राटा भरेंगे वाहन; क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास को मिलेगी रफ्तार

TAGS

Lalitpur news

Trending news

Lalitpur news
पैसा छीने.. बेइज्जती की... कार्यक्रम में जो हुआ सहन कर पायी लोकगायिका,दे दी जान !
Prayagraj Magh Mela
माघ मेला: मकर संक्रांति स्नान की तैयारियां तेज, 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान
Noida News
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नोएडा प्राधिकरण सख्त, दो लेखपालों पर गिरी गाज
Ankita Bhandari Murder Case
पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तार पर लगाई रोक, जानें मामला
Sakat Chauth 2026
सकट चौथ पर कब निकलेगा चांद? जान लीजिए कानपुर में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय
Lucknow news
लखनऊ में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, कराएगी सभी पर्यटनों का दीदार; जानिए किराया
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान
Varanasi News
फल बना काल ! आंवला समझकर खाया कनेर...वाराणसी में दो सगी बहनों समेत तीन गई जान
Mau News
मऊ में ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप, जांच अभियान शुरू, खाली कराया गया स्टेशन