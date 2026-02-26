होली से पहले सख्ती, जालौन में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, बाजार में मचा हड़कंप

जालौन/जितेन्द्र सोनी: होली पर्व के मद्देनज़र मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुरुवार को जालौन के उरई जिला मुख्यालय में सघन जांच अभियान चलाया. इस दौरान विभागीय टीम ने कई किराना दुकानों और मिठाई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य सामग्री के नमूने लिए. अभियान की भनक लगते ही स्थानीय बाजारों में हड़कंप मच गया.

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आयुक्त एवं जालौन जिला प्रशासन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के आदेश पर की गई. सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने गणेश गंज स्थित एक प्रमुख किराना स्टोर समेत कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान टीम ने मैदा, बेसन, किसमिस, कचरी, मिठाई, सरसों का तेल, रिफाइंड और खुले में रखे रंगयुक्त पापड़ों सहित आधा दर्जन खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए. कुछ वस्तुएँ संदिग्ध पाई गईं, जिनके नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं.

सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. सिंह ने बताया कि संबंधित दुकानों के पंजीकरण दस्तावेज़ न मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई नमूना मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डॉ. जतिन ने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के समय आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है मिलावटखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्होंने कहा कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय समेत विभाग की टीम इस कार्रवाई में सक्रिय रही. अधिकारियों ने बताया कि आगामी होली तक जिलेभर में यह विशेष अभियान जारी रहेगा. विभिन्न बाजारों में लगातार निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाएगी ताकि त्योहार के दौरान लोगों तक मिलावटरहित खाद्य सामग्री पहुंच सके.

