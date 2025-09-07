Jhansi News: जल्दी से घर खाली करो... घर में घुसा विशाल अजगर, दहशत में पूरा गांव!
Jhansi News: जल्दी से घर खाली करो... घर में घुसा विशाल अजगर, दहशत में पूरा गांव!

Jhansi News: झांसी जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक घर में अचानक एक विशाल अजगर घुस आया. सांप को देखकर परिजनों के साथ पूरे गांव में दहशत फैल गई. लोग इधर-उधर भागने लगे. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 01:16 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Jhansi News/अब्दुल सत्तार:  उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के इस गांव में  उस समय हड़कंप मच गया. जब घर में अचानक एक विशाल अजगर सांप निकल आया. सांप को देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. 

कहां का है ये मामला? 
दरअसल, ये मामला उल्दन गांव की बताई जा रही है.  जहां निवासी बलराम के घर में अचानक एक विशाल अजगर सांप निकल आया. सांप को देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. जहां पर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. 

 4 घंटे के बाद अजगर पकड़ा गया
करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. इसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. अजगर को घर से बाहर निकालने के बाद ग्रामीणों और परिवारजनों ने राहत की सांस ली. गांव वालों ने वन विभाग की टीम की सतर्कता और मेहनत की जमकर सराहना की. 

;