Jhansi News: जल्दी से घर खाली करो... घर में घुसा विशाल अजगर, दहशत में पूरा गांव!

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के इस गांव में उस समय हड़कंप मच गया. जब घर में अचानक एक विशाल अजगर सांप निकल आया. सांप को देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई.

कहां का है ये मामला?

दरअसल, ये मामला उल्दन गांव की बताई जा रही है. जहां निवासी बलराम के घर में अचानक एक विशाल अजगर सांप निकल आया. सांप को देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. जहां पर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

4 घंटे के बाद अजगर पकड़ा गया

करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. इसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. अजगर को घर से बाहर निकालने के बाद ग्रामीणों और परिवारजनों ने राहत की सांस ली. गांव वालों ने वन विभाग की टीम की सतर्कता और मेहनत की जमकर सराहना की.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: मेरठ में अजगरों से भरी सुरंग मिली, 20-30 फीट तक लंबे अजगरों ने कई शिकार कर डाले, दहशत में मोहल्ले

गुजरात में पनपा प्यार, हमीरपुर में मिला अंजाम, मंदिर में रचाई धूमधाम से शादी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !