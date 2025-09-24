Jalaun News: तुरंत निकल कर भागो... बैंक में निकला विशालकाय अजगर, ग्राहकों की चीख-पुकार से मचा हड़कंप!

Jalaun News: जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित इंडियन बैंक शाखा में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बैंक के अंदर अचानक एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया. बैंक में काम कर रहे कर्मचारी और लेन-देन कर रहे ग्राहक अजगर को देखते ही घबरा गए और बाहर की ओर भागने लगे. कुछ ही देर में पूरे बैंक परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई.

सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम

बैंककर्मियों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. सूचना पाकर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पूरी सतर्कता के साथ अजगर को पकड़ा. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से बैग में कैद किया. इसके बाद उसे जंगल में छोड़ा गया. बैंककर्मियों ने राहत की सांस ली कि किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ.

ग्राहकों और कर्मचारियों में दहशत

अजगर के अचानक प्रकट होने से बैंककर्मी और ग्राहक बुरी तरह सहम गए. बैंक के भीतर कामकाज कुछ समय के लिए पूरी तरह ठप हो गया. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अजगर काफी बड़ा था और धीरे-धीरे बैंक के एक कोने की ओर बढ़ रहा था. गनीमत रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अजगर बैंक परिसर में रेंगता हुआ घूम रहा है और लोग उससे बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं.

क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी घटना

इंडियन बैंक में अजगर निकलने की यह घटना पूरे उरई क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई. लोग तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा अजगर बैंक परिसर तक कैसे पहुंच गया.फिलहाल, वन विभाग के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सके.

