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हमीरपुर में हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, चार की दर्दनाक मौत

Hamirpur Road Accident: हमीरपुर में हाईवे किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई. हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की जान चली गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 17, 2026, 04:47 PM IST
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Hamirpur Road Accident
Hamirpur Road Accident

Hamirpur Road Accident: यूपी के हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया. NH 34 पर मौदहा कोतवाली क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार टकरा गई. हादसे में कार सवाल चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वालों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल है. वहीं, एक की हालत गंभीर बनी हुई है. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. 

बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे 
जानकारी के मुताबिक, कानपुर महानगर के नवाबगंज के सिग्नेचर सिटी के रहने वाले नरेंद्र कुमार अपनी पत्नी रेखा, राजकपूर और उनकी पत्नी मीना के साथ कार से बागेश्वर धाम दर्शन करने गए थे. कार लखनऊ के रहने वाला आयुष चौहान चला रहा था. दर्शन के बाद सभी लोग कार से कानपुर लौट रहे थे. जैसे ही कार मौदहा के छिरका गांव के पास पहुंची तो सामने कबरई महोबा जा रहे तेज रफ्तार ट्रक कार से टकरा गई. 

हादसे में इनकी मौत 
हादसे के बाद राजकपूर, उनकी पत्नी मीना, नरेंद्र और कार चालक आयुष की मौत हो गई, नरेंद्र की पत्नी रेखा गंभीर रूप से घायल हो गई. उन्हें इलाज के लिए कानपुर भेजा गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

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परिजनों को दी सूचना 
अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच गए. उन्होंने मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सभी मृतक कानपुर के रहने वाले थे. कार चालक लखनऊ का रहने वाला था. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हादसे के बाद जाम की स्थिति को सुचारु करवाया दिया गया.

अमेठी में सा​इकिल सवार को रौंदा
वहीं, अमेठी में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. अमेठी के फुरसगंज थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को रौंद दिया. साइकिल सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया. पुलिस कपड़े व साइकिल के आधार पर मृतक के शिनाख्त व पहचान में जुटी है. बताया जा रहा है कि साइकिल से रायबरेली की तरफ जा रहा था. तभी हादसे का शिकार हो गया. 

यह भी पढ़ें : जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत, दो गंभीर घायल

यह भी पढ़ें : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 की मौत

 

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