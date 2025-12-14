Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे चार लोगों की मौत

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग अस्थियां विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे थे. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 14, 2025, 03:29 PM IST
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे चार लोगों की मौत

Hamirpur News/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश  के हमीरपुर जिले से होकर गुजरने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज यानी रविवार को  फिर खून से लाल हो गया, जहां एक तेज रफ्तार बस और बुलेरो गाड़ी में हुई भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बुलेरो सवार 2 सगे भाइयों सहित चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 
हादसे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया. 

कहां पर हुआ ये भीषण हादसा? 
भीषण औऱ दर्दनाक हादसे का मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र के इचौली इलाके से होकर गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का है जहां परिवार में एक महिला की मौत के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन करने प्रयागराज जा रहे महोबा जिले ग्योडी गांव निवासी 7 लोग गुजरात से लौट रही बस से भीषण टक्कर होने से हादसें का शिकार हो गए.

चार लोगों की मौत
हादसा इतना भीषण था बुलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही दो सगे भाइयों घनश्याम रामसहोदर और एक अन्य सिद्धगोपाल सहित चार की दर्दनाक मौत हो गई साथ ही 3 लोग घायल हो गए. जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया है. 

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया
जहां 1  घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया जिसके बाद हादसें में मृतकों की संख्या 4 हो गई है.फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.  हादसें को अंजाम देने वाली बस को कब्जे में लेकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. 

इस हादसे के संबंध में राजकुमार पांडेय सीओ मोदहा ने बताया कि हादसे में तीन  लोगों की मौत हुई है. वहीं, घायलों में राधेश्याम की हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. 

