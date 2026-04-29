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झांसी में खजूर के पेड़ के नीचे चल रहा था जुए का अड्डा, पुलिस की छापेमारी में 7 गिरफ्तार

Jhansi News: झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम बावई रोड पर नहर किनारे खजूर के पेड़ के नीचे संचालित हो रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान पुलिस ने 7 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया और उनके पास से 11,500 रुपये नकद सहित ताश के पत्ते बरामद किए हैं

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:20 PM IST
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झांसी में खजूर के पेड़ के नीचे चल रहा था जुए का अड्डा, पुलिस की छापेमारी में 7 गिरफ्तार

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम बावई रोड पर नहर किनारे खजूर के पेड़ के नीचे संचालित हो रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान पुलिस ने 7 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया और उनके पास से 11,500 रुपये नकद सहित ताश के पत्ते बरामद किए हैं.बताया जा रहा है कि यह जुए का अड्डा पिछले कई दिनों से सक्रिय था और स्थानीय स्तर पर इसकी सूचना पुलिस को मिल रही थी.

क्या है मामला ? 
पुलिस को लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर थाना पुलिस ने एक टीम गठित कर मौके पर दबिश दी. जैसे ही पुलिस फोर्स नहर किनारे पहुंचा, वहां मौजूद जुआरियों में हड़कंप मच गया. अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई लोग भागने लगे.

घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों ओर से घेराबंदी कर दी, जिससे भागने की कोशिश कर रहे जुआरियों में से 7 लोगों को मौके पर ही दबोच लिया गया. हालांकि कुछ लोग अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. पकड़े गए जुआरियों की तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 11,500 रुपये नकद बरामद किए गए. इसके अलावा मौके से 52 ताश के पत्ते भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं. पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित तरीके से चल रहा जुए का अड्डा था, जहां रोजाना जुआ खेला जाता था.

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जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनसे पूछताछ भी जारी है.

स्थानीय लोगों में राहत
इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है. ग्रामीणों का कहना है कि जुए के इस अड्डे की वजह से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही थीं, जिससे माहौल खराब हो रहा था.

पुलिस का सख्त रुख जारी
पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें : सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक; जानिए कब होगी अगली सुनवाई?
 

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