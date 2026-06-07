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पलभर में राख हुई मेहनत की कमाई, समोसे बनाते समय सिलिंडर लीक, तीन दुकानें जलीं, दुकानदार झुलसा

Jhansi News: झांसी जिले में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चाय-नाश्ते की दुकान पर समोसे बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर लीक हो गया. इस हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:39 PM IST
पलभर में राख हुई मेहनत की कमाई, समोसे बनाते समय सिलिंडर लीक, तीन दुकानें जलीं, दुकानदार झुलसा
Image Credit: Jhansi fire news

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