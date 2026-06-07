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झांसी/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चाय-नाश्ते की एक दुकान पर समोसे बनाते समय गैस सिलिंडर लीक होने से अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने आसपास की दो अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. घटना में एक दुकानदार झुलस गया, जबकि लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया.
कहां की है ये घटना?
जानकारी के अनुसार, डेली गांव निवासी अजय राजपूत की चाय-नाश्ते की दुकान पर सुबह समोसे तैयार किए जा रहे थे. इसी दौरान गैस सिलिंडर में लीकेज होने से आग लग गई. दुकान में लगी तिरपाल ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे आग तेजी से फैल गई. कुछ ही देर में पास की हार्डवेयर और परचून की दुकान भी आग की चपेट में आ गईं.
दुकानों से उठती आग की ऊंची लपटों को देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान दुकानदार अमर राजपूत आग की चपेट में आकर झुलस गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.
घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक तीनों दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो चुका था.
फिलहाल आग लगने का कारण गैस सिलिंडर से हुई लीकेज बताया जा रहा है. प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है. ग्रामीणों ने पीड़ित दुकानदारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.
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