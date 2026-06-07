कहां की है ये घटना?

जानकारी के अनुसार, डेली गांव निवासी अजय राजपूत की चाय-नाश्ते की दुकान पर सुबह समोसे तैयार किए जा रहे थे. इसी दौरान गैस सिलिंडर में लीकेज होने से आग लग गई. दुकान में लगी तिरपाल ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे आग तेजी से फैल गई. कुछ ही देर में पास की हार्डवेयर और परचून की दुकान भी आग की चपेट में आ गईं.