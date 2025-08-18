Jalaun News: मोबाइल का चक्कर छोड़ दे... 11वीं की छात्रा ने रेलवे ओवर ब्रिज से लगाई छलांग, मां ने मोबाइल चलाने से किया था मना

Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जालौन में एक 11वीं क्लास की छात्रा को उसकी मां ने स्मार्टफोन चलाने से मना क्या किया, उसने गुस्से में आकर रेलवे ओवर ब्रिज से छलांग लगा दी.
जितेन्द्र सोनी/जालौन: बच्चों और युवाओं में स्मार्टफोन की स्मार्टफोन की लत इस कदर बढ़ती जा रही है कि वो स्मार्टफोन से पलभर भी दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते. उनके दिन का ज्यादातर समय स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया और गेम खेलने आदि में व्यतीत होता है. हालात ये हैं कि अगर किसी युवा या बच्चे से स्मार्टफोन छीन लो तो वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का है. जहां एक युवती ने रेलवे ओवर ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की क्योंकि उसकी मां ने उसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से रोका था.
जालौन में मोबाइल चलाने से मना करने पर एक किशोरी ने रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचकर छलांग लगा दी. पुल से कूदने पर किशोरी गम्भीर रूप से घायल हो गई. एक स्थानीय युवक ने युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना मिलने पर किशोरी के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज घटना की जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड रेलवे ओवरब्रिज का है. जहां अजनारी रोड निवासी ऋतु राजपूत पुत्री खलक सिंह सोमवार की दोपहर पुल पर जा पहुंची. देखते ही देखते किशोरी ने पुल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई. तड़प रही किशोरी को देख एक युवक ने साहस दिखाते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू कर दिया. अस्पताल पहुंचे किशोरी के परिजनों ने बताया कि ऋतु 11वीं की छात्रा है. सोमवार को स्कूल से घर लौटने के बाद वह मोबाइल चलाने लगी थी, जिसपर मां ने उसे डांट दिया. इससे गुस्सा होकर उसने रेलवे पुल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की.
