यूपी पुलिस के बेड़े में शामिल होंगी 'वीरांगनाएं', 595 महिला रिक्रूट आरक्षियों का भव्य दीक्षांत समारोह

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी पुलिस लाइन में 595 महिला रिक्रूट आरक्षियों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नौ महीने की कठोर प्रशिक्षण अवधि पूरी करने के बाद सभी प्रशिक्षु महिला आरक्षियों ने औपचारिक रूप से सेवा में प्रवेश किया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, आलोक कुमार सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

जानें क्या है बात

दरअसल, दीक्षांत परेड में विभिन्न जनपदों की महिला रिक्रूट आरक्षियों ने हिस्सा लिया, जिनमें जालौन की 79, ललितपुर की 93, कानपुर देहात की 80, कन्नौज की 104, औरैया की 67 तथा झांसी की 172 महिला आरक्षियां शामिल रहीं. परेड के दौरान सभी प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित अधिकारी एवं परिजन गौरवान्वित नजर आए.

शारीरिक दक्षता के साथ-साथ आधुनिक पुलिसिंग

प्रशिक्षण के दौरान महिला आरक्षियों को शारीरिक दक्षता के साथ-साथ आधुनिक पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई. उन्हें रस्सी पर चढ़ना, राइफल और पिस्टल चलाना, ड्रिल एवं परेड जैसे शारीरिक अभ्यासों के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों की गहन जानकारी भी दी गई. इसके अलावा साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल क्राइम की पहचान और उससे निपटने के तरीके, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, मानवाधिकारों का सम्मान तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि लगभग 40 प्रतिशत महिला रिक्रूट आरक्षियों ने साइबर और डिजिटल क्राइम के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की, जो पुलिस विभाग में तकनीकी दक्षता के बढ़ते महत्व को दर्शाता है. यह रुझान भविष्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण में सहायक साबित हो सकता है.

समारोह में प्रशिक्षु आरक्षियों के परिजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस गौरवपूर्ण क्षण को साझा किया. परेड के बाद सभी महिला आरक्षियों को अपर पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार सिंह द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का संकल्प लिया.

इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरांग राठी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति, अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को सम्मानित किया गया, जिससे अन्य प्रशिक्षुओं को भी प्रेरणा मिली.

यह भी पढ़ें : जौनपुर से कुशीनगर तक, 24 घंटे में चार बड़े सड़क हादसे, 8 लोगों की दर्दनाक मौत; कई घायल

