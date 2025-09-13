नातिन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, पोती ने आशिक के साथ म‍िलकर उठाया खौफनाक कदम
नातिन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, पोती ने आशिक के साथ म‍िलकर उठाया खौफनाक कदम

Jalaun News: बीती रात घर में सब सो रहे थे. इसी दौरान नातिन ने अपने प्रेमी को घर में बुला लिया. नातिन और उसके प्रेमी को दादी ने रंगे हाथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. इसके बाद दोनों ने आपा खो दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:46 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

जितेन्द्र सोनी/जालौन: यूपी के जालौन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नातिन ने प्रेम संबंध को छुपाने के लिए 75 वर्षीय दादी की सिलबट्टे से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी. घर पर बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया था. 

यह है पूरी घटना
यह पूरी घटना कोतवाली कोंच क्षेत्र के ग्राम भदेवरा की है. बुधवार की रात जब परिवार की एक बुजुर्ग महिला का शव उनके घर पर पड़ा मिला. शव के सिर पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे साफ जाहिर था कि उनकी निर्मम हत्या की गई है. परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मामला पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि शुरुआत में हत्या का कोई स्पष्ट सुराग या उद्देश्य नहीं मिल रहा था. इसे ''ब्लाइंड मर्डर'' केस मानते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. 

नातिन और उसके प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ा 
पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक किया. जांच में पता चला कि घटना की रात महिला की नातिन अपने प्रेमी को घर पर लेकर आई थी. इस दौरान बुजुर्ग दादी ने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया. जांच के मुताबिक, दादी के इस हालात को देखने के बाद नातिन और उसके प्रेमी को डर सताने लगा कि कहीं वह यह बात परिवार के अन्य सदस्यों को न बता दे. इसी डर और अपने रिश्ते को छुपाने के लिए दोनों ने साथ मिलकर पल भर में ही भयानक फैसला ले लिया. 

सिलबट्टे से दादी के सिर पर हमला 
दोनों ने घर में पड़े एक भारी सिलबट्टे से बुजुर्ग महिला के सिर पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया. दादी की सिर कुचलकर हत्‍या कर दोनों वहां से फरार हो गए. सीओ कोंच परमेश्‍वर प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर नातिन पर शक जताया और उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या का पूरा किस्सा कुबूल कर लिया. पुलिस उसके प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है, जो अभी फरार है. 

