सुनिए! मैं बाजार जा रही हूं… फिर दादी ने प्रेमी संग रचा बड़ा कांड, शर्म के मारे मुंह छिपाता परिवार

Jhansi News/ABDUL SATTAR: उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर 40 साल की दादी अपने से 7 साल छोटा बॉयफ्रेंड अमर के साथ नौ दो ग्यारह हो गई. पीड़ित पति ने बताया कि दोनों के बीच दो-तीन साल से अफेयर था. तीन दिन पहले बाजार के बहाने दादी घर से निकली और प्रेमी के साथ भाग गई. साथ में 40 हजार रुपए के अलावा दो बहुओं के जेवरात ले गई. महिला के पति ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के स्यावरी गांव की बताई जा रही है. ग्राम निवासी कामता प्रसाद ने बताया कि उसकी शादी 25 साल पहले सुखवती से हुई थी. उसके दो बेटे हैं, एक उम्र 20 साल और दूसरे की उम्र 22 साल है. दोनों की शादी हो चुकी है. दोनों बेटों का एक-एक बच्चा है.

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

कामता प्रसाद ने बताया कि वह करीब 3 साल पहले मध्य प्रदेश के भिण्ड में ईंट भट्टे पर काम करने गया था. वहां पर राठ का रहने वाला अमर भी काम करता था. उसकी मुलाकात मेरी पत्नी से हो गई. और फिर दोनों में प्यार हो गया. आये दिन पत्नी उसके साथ बाहर जाने लगी. जब साथियों ने जानकारी दी तो में पत्नी को लेकर वापस गांव लौट आया. सोचा था कि पत्नी सुधर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ. घर आने के बाद भी पत्नी ने अमर से बात करना बंद नहीं किया. मेरी बहुओं ने भी कई बार उसे अमर से बात करते हुए पकड़ा है. और समझाया, मगर पत्नी नहीं मानी.

Add Zee News as a Preferred Source

मैं बाजार जा रही हूं...

पीड़ित पति कामता प्रसाद ने बताया कि में झांसी में काम कर रहा था. तभी कुछ दिन पहले पत्नी मेरे पास आई. फिर एक दिन बोली बहू की डिलीवरी का समय है, इसलिए में घर जा रही हूं. यह कहकर निकली थी लेकिन पूरी रात गुजर गई मगर वो घर नहीं पहुंची. सुबह घर आने पर बात की तो उसने बहाने बनाकर बात को टाल दिया. फिर 30 सितंबर को पत्नी बाजार जाने की बात कहकर निकली थी. फिर लौटकर नहीं आई. घर से 40 हजार रुपए कैश और दोनों बहुओं के जेवरात अपने साथ ले गई.

दोनों बेटे के साथ बहुएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं.

आसपास के गांव और रिश्तेदारी में पता किया. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. जब पता किया जिस अमर वह बात करती थी वो भी अपने घर से फरार है. वहीं दादी की इश्कबाजी की खबर पूरे इलाके में फैल जाने से हुई बदनामी की वजह से पति और दोनों बेटे के साथ बहुएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं. पीड़ित पति अपने दोनों बेटे और बहू के अलावा पोतों के साथ थाना पहुंचा और पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है.

और पढ़ें: Jaunpur News: 75 साल के दूल्हे की सुहागरात के बाद मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला बड़ा राज, दुल्हन निकली तीन बच्चों की मां!

