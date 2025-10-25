Advertisement
Jhansi News: बस 6 लाख और इतना कम सोना... दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा परिवार सहित फरार, रात भर पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी में सगाई समारोह के दौरान दहेज की मांग को लेकर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. यहां दूल्हा ने सगाई से इनकार कर दिया और परिवार सहित चुपके से फरार हो गया, वहीं दुल्हन पक्ष फलदान की रस्म के लिए पूरी रात इंतजार करता रहा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 25, 2025, 07:17 PM IST
अब्दुल सत्तार/झांसी: जिले मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के रोनी गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 24  अक्टूबर की रात सगाई समारोह में उस समय हंगामा मच गया जब फलदान के मौके पर पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया. फलदान यानी सगाई के दौरान लड़के पक्ष के लोगों को रकम कम लगी तो दूल्हा अपने पिता और परिजनों के साथ कार्यक्रम से उठकर भाग निकला. वहीं लड़की वाले फलदान लेकर द्वार पर पूरी रात बैठे रहे, लेकिन लड़का पक्ष का पूरा परिवार मौके से गायब रहा. लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी क्षमता और तय के अनुसार कैश व दान-दहेज दिया था, लेकिन लड़के पक्ष के लोग और अधिक की मांग कर रहे थे। 

क्या है पूरा मामला
जानकारी  के मुताबिक ग्राम मथुपुरा निवासी चतुर्भुज की बेटी जयंती की शादी ग्राम रोनी का रहने वाले पुष्पेंद्र के साथ तह हुई थी. 22 नवंबर को शादी होनी थी और लड़की पक्ष वालों ने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण का कार्ड भी बांट दिए थे. शादी के पहले लड़की वाले तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को फलदान चढ़ाने के लिए लड़के वालों के घर पहुंचे और तय के मुताबिक लड़की वालों ने 6 लाख रुपये, सोने की जंजीर, कपड़े और फल रखे तो लड़के वालों को फलदान में आई रकम कम लगी. इसे देखकर लड़के पक्ष के लोग भड़क गए और अधिक रुपयों की मांग कर डाली. इस पर लड़की वालों ने आपत्ति जताई, और देखते ही देखते कहासुनी के बाद मामला तकरार में बदल गया.

मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा पक्ष हुआ फरार
मांग पूरी नहीं कि तो लड़के पक्ष का परिवार घर छोड़कर गायब हो गया. लडकी पक्ष ने सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के पक्ष के लोगों को तलाशा लेकिन वे लोग कहीं नहीं मिले. पूरी रात लड़की पक्ष गांव में खुले आसमान के नीचे बैठे रहा, लेकिन लड़के वालों का कोई अता-पता नहीं चला. अब इस विवाद के बाद शादी की संभावनाएं धुंधली नजर आ रही हैं और मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. वहीं लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन लड़के पक्ष के लोग और अधिक की मांग कर रहे थे.

