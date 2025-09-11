झांसी में स्क्रैप चोरों का हाफ एनकाउंटर, दो बदमाश अरेस्ट, एक पैर में गोली लगने से घायल

Jhansi crime news/अब्दुल सत्तार: यूपी के झांसी में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मुस्तरा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. चोरी के मामले में वांछित चल रहा बदमाश शहंशाह पैर में गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसके साथी जावेद को घेराबंदी करके पुलिस ने दबोच लिया.

बदमाश पर दर्ज हैं 8 मुकदमे

घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस की गिरफ्त में आये बदमाशों के कब्जे से चोरी हुआ 5 लाख रुपये कीमत का एल्यूमीनियम स्क्रैप के साथ दो तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई हैं. घायल बदमाश शहंशाह के खिलाफ पहले से 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है.

एल्यूमीनियम स्क्रैप किया था चोरी

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक 5 सितंबर की रात में बदमाशों ने नारायण बाग सपना गार्डेन के पास कबाड़ की दुकान से एल्यूमीनियम चोरी किया था. केस दर्ज करने के बाद पुलिस इन बदमाशों को तलाश में जुटी थी. बीती देर रात दो बदमाशों के बाइक से मुस्तरा रोड पर मौजूद होने की सूचना मिली थी.

जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली

कोतवाली प्रभारी राजेश पाल सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने पुलिस को देखकर फायरिंग करना शुरू कर दी. पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी.

आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूछताछ में उसने अपना नाम शहंशाह बताया. वह चोरी समेत कई मामलों में वांछित था, अलग अलग थानों में 8 केस पहले से ही दर्ज है. पकड़ा गया साथी जावेद के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं. बदमाशों को 5 लाख रुपये कीमत का चोरी के स्क्रैप, एक बाइक, 2 अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

