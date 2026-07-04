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शादी समारोह में गद्दों के ढेर में दबा 2 साल का मासूम, दम घुटने से मौत; खुशियों के घर में छाया मातम

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शादी समारोह में एक दर्दनाक हादसे में एक दो साल के बच्चे की मौत हो गई. टेंट पंडाल में रखा गद्दों का ढेर खेलते हुए बच्चे पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 04, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:15 PM IST
शादी समारोह में गद्दों के ढेर में दबा 2 साल का मासूम, दम घुटने से मौत; खुशियों के घर में छाया मातम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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