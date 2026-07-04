शादी समारोह में गद्दों के ढेर में दबा 2 साल का मासूम, दम घुटने से मौत; खुशियों के घर में छाया मातम

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Hamirpur:उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक पारिवारिक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसे में दो वर्षीय मासूम की जान चली गई. घटना के बाद जिस घर में शादी की खुशियां और उत्सव का माहौल था, वहां पलभर में मातम छा गया. मासूम की असमय मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं.
यह घटना राठ कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव की है, जहां शादी समारोह में शामिल होने आए एक बच्चे की टेंट में रखे गद्दों के ढेर के नीचे दबने से मौत हो गई.
मामा की शादी में आया था मासूम
जानकारी के अनुसार मुस्करा थाना क्षेत्र के चंदौरा गांव निवासी मनीष कुमार की पत्नी ह्रदेश अपने बच्चों के साथ मायके मवई गांव में एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं. परिवार में उनके भाई की शादी थी, जिसके चलते घर में उत्सव का माहौल बना हुआ था.
बुधवार को शादी की रस्में पूरी होने और बारात लौटने के बाद भी कुछ रिश्तेदार घर पर ही रुके हुए थे. गुरुवार को दो वर्षीय मृगेंद्र घर के बाहर अन्य बच्चों की तरह खेल रहा था. इसी दौरान पास में रखे टेंट-पंडाल के गद्दों का बड़ा ढेर अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा.
काफी देर तक तलाश के बाद मिला बच्चा
परिजनों ने बताया कि कुछ समय तक बच्चा नजर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई. काफी खोजबीन के बाद मृगेंद्र गद्दों के ढेर के नीचे दबा हुआ मिला. परिजनों ने तत्काल गद्दे हटाकर उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ पहुंचाया.
अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. चिकित्सक डॉ. कनिष्क माहुर के अनुसार, अस्पताल लाए जाने तक बच्चे की मौत हो चुकी थी.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
मृतक मृगेंद्र अपने माता-पिता का छोटा बेटा था. परिवार में उससे बड़ा एक भाई काव्यांश है. मासूम की मौत के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है.
परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही बच्चे के शव को अपने साथ ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया. शादी के घर में जहां कुछ घंटे पहले तक गीत-संगीत और खुशियों की गूंज थी, वहीं अब हर ओर सन्नाटा और गम का माहौल है.
यह हादसा एक बार फिर समारोहों के दौरान बच्चों की सुरक्षा और अस्थायी रूप से रखे गए सामान के प्रति सतर्कता बरतने की जरूरत को रेखांकित करता है.