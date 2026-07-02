/हमारे ऊपर दया कर दो भैया जी... हमीरपुर सदर विधायक मनोज प्रजापति से गुहार लगाने वाले मासूम की सुनी गई पुकार

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संदीप कुमार/हमीरपुर: यूपी के हमीरपुर जिले में एक छोटे बच्चे का एक मार्मिक वीडियो इन दिनों शोसल मीडिया मे जमकर वायरल हो रहा है. इसमें करीब 5 साल का एक बच्चा विधायक जी से अपना घर बनवाने की मार्मिक अपील करता दिखाई दे रहा है. सरकारी आवास की मांग को लेकर बच्चे ने सदर विधायक मनोज प्रजापति से वीडियो के माध्यम से गुहार लगाते हुए कहा है कि "प्लीज प्लीज भैया जी मनोज प्रजापति देखो कैसी छीछर लीदर पड़ी है" साहब हमारा भी मकान बनवा दो, सबको मकान दिये हमें भी मकान दिलवा दो, हमारे ऊपर दया कर दो, वहीं जब बच्चे के पिता अशोक कुमार ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो बच्चे की मार्मिक माँग को लेकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
मासूम बच्चे का वीडियो वायरल
यह मामला हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील के अरतरा गांव का है, जहां अशोक प्रजापति गुजरात में मजदूरी करते हैं. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं, जो अरतरा गांव में एक झोपड़ी बनाकर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं. बच्चे के अशोक कुमार भी गांव में रहने के दौरान वीडियो बना कर सोशल मीडिया में पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बात से प्रेरित होकर बच्चे ने अपने घर की दुर्दशा का वीडियो बनाकर वायरल करते हुए विधायक जी से घर बनवाने की मांग की वायरल वीडियो में आप खुद देखिये की उनका घर कैसा है जिसमें ना तो टॉयलेट है, ना बाथरूम है और ना ही किचन है, इस छप्पर वाले घर को देखकर ही आप इसके नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले परिवार की समस्याओं का अंदाजा लगा है.
जिला प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की
5 साल का कपिस कुमार जो कक्षा 2 में पढ़ता है, उसने हिम्मत और हौसला दिखाकर अपने घर की बदहाली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर विधायक जी से अपना घर बनवाने की मांग की और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ तो हरकत में आये जिला प्रशासन ने तुरंत जांच पड़ताल कर बयान जारी कर के बताया कि बच्चे की मां चंदा देवी पत्नी अशोक कुमार का नाम नई सर्वे सूची में शामिल है और जैसे ही सूची फाइनल होगी वरीयता क्रम के अनुसार आवास दिला दिया जाएगा.