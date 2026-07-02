/हमारे ऊपर दया कर दो भैया जी... हमीरपुर सदर विधायक मनोज प्रजापति से गुहार लगाने वाले मासूम की सुनी गई पुकार

मासूम बच्चे का वीडियो वायरल

यह मामला हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील के अरतरा गांव का है, जहां अशोक प्रजापति गुजरात में मजदूरी करते हैं. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं, जो अरतरा गांव में एक झोपड़ी बनाकर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं. बच्चे के अशोक कुमार भी गांव में रहने के दौरान वीडियो बना कर सोशल मीडिया में पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बात से प्रेरित होकर बच्चे ने अपने घर की दुर्दशा का वीडियो बनाकर वायरल करते हुए विधायक जी से घर बनवाने की मांग की वायरल वीडियो में आप खुद देखिये की उनका घर कैसा है जिसमें ना तो टॉयलेट है, ना बाथरूम है और ना ही किचन है, इस छप्पर वाले घर को देखकर ही आप इसके नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले परिवार की समस्याओं का अंदाजा लगा है.