Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /झांसी
  • /हमारे ऊपर दया कर दो भैया जी... हमीरपुर सदर विधायक मनोज प्रजापति से गुहार लगाने वाले मासूम की सुनी गई पुकार

हमारे ऊपर दया कर दो भैया जी... हमीरपुर सदर विधायक मनोज प्रजापति से गुहार लगाने वाले मासूम की सुनी गई पुकार

Hamirpur News: हमीरपुर में एक मासूम बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह विधायक जी से घर की मांग कर रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 02, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:32 PM IST
हमारे ऊपर दया कर दो भैया जी... हमीरपुर सदर विधायक मनोज प्रजापति से गुहार लगाने वाले मासूम की सुनी गई पुकार
Image Credit: Hamirpur Boy Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कानपुर में 'लव जिहाद' का खौफनाक सच, विशाल बनकर दो हिंदू लड़कियों से की शादी
Kanpur News42 min ago
2
up govt news1 hr ago
3
Saharanpur news1 hr ago
4
yogi govt news1 hr ago
5
Noida Weather2 hrs ago