Zee UP-Uttarakhandझांसी

हमीरपुर में डीसीएम काल बनकर दौड़ा, घर लौट रहे तीन मजदूरों को रौंदा, सभी की मौत

Hamirpur News: राठ कोतवाली क्षेत्र के राठ पनवाड़ी मार्ग का है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी. सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:32 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर में मजदूरी कर घर लौट रहे बाइक सवार 3 मजदूरों को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंद दिया. हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

घर लौटते समय हुआ हादसा 
मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के राठ पनवाड़ी मार्ग का है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी. इससे मोटरसाइकिल सवार कृष्ण पुत्र छोटेलाल श्रीवास, बृजभान पुत्र इंद्रपाल ढीमर और राकेश पुत्र नरेश श्रीवास की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

अधिकारियों ने जाम खुलवाया 
वहीं, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था. इसके चलते जाम लग गया. अधिकारियों ने किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया. सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि डीसीएम को जब्त कर लिया गया है. चालक की तलाश की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घर वालों को समझाबुझा कर भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. 

hamirpur news

