हमीरपुर में डीसीएम काल बनकर दौड़ा, घर लौट रहे तीन मजदूरों को रौंदा, सभी की मौत

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर में मजदूरी कर घर लौट रहे बाइक सवार 3 मजदूरों को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंद दिया. हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घर लौटते समय हुआ हादसा

मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के राठ पनवाड़ी मार्ग का है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी. इससे मोटरसाइकिल सवार कृष्ण पुत्र छोटेलाल श्रीवास, बृजभान पुत्र इंद्रपाल ढीमर और राकेश पुत्र नरेश श्रीवास की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

अधिकारियों ने जाम खुलवाया

वहीं, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था. इसके चलते जाम लग गया. अधिकारियों ने किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया. सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि डीसीएम को जब्त कर लिया गया है. चालक की तलाश की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घर वालों को समझाबुझा कर भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : राजस्थान जैसा हादसा झांसी में होते-होते टला, बेकाबू बस हाईवे किनारे खाई में गिरी, 30 से अधिक यात्री घायल

यह भी पढ़ें : Jhansi News:खाना बहुत महंगा है...ट्रेन में यात्री ने इतना ही कहा, फिर वेंडर ने साथियों संग मिलकर बरसा दी बेल्ट