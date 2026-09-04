हमीरपुर का 200 साल पुराना ऐतिहासिक बलदाऊ मंदिर, जन्माष्टमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, रात 12 बजे महाआरती

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संदीप कुमार/हमीरपुर: यूपी समेत पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी क्रम में हमीरपुर के बलदाऊ मंदिर में जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. बलदाऊ मंदिर सहित जिले के विभिन्न स्थानों में झांकियों का आयोजन किया गया है. साथ ही भक्तों ने व्रत रहकर अपने अपने घरों में झाकियां सजाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की.
200 साल पुराना मंदिर
बलदाऊ मंदिर परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है, जहां भगवान कृष्ण के साथ बलदाऊ जी की पूजा होती है. हमीरपुर में यह इकलौता बलदाऊ का मंदिर है. इस मंदिर प्रांगण में हर साल जन्मोत्सव पर भव्य भंडारे और आयोजन की परंपरा है. मंदिर समिति की ओर से तरह तरह के भोग की तैयारियां की गई हैं. मंदिर को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया जा गया है. रात 12 बजे भगवान कान्हा के जन्म के बाद स्नान और महाआरती होगी. इसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा.
ये है मान्यता
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन भक्त श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और उनके बाल रूप की पूजा करते हैं. इस दिन श्रीकृष्ण के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं. जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है. साथ ही श्रीकृष्ण के जीवन की झाकियां लगाई जाती हैं. ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर विधि पूर्वक पूजन करने से घर में सुख-शांति आती है धार्मिक मान्यता है कि कृष्ण जी के बाल रूप का पूजन रात्रि में उनके जन्म के समय करना शुभ होता है.
रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है
मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए आज के दिन देशभर में उनकी जन्माष्टमी को त्यौहार के रूप में पूजा अर्चना कर भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता हैं. रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म होने के कारण पर्व के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखा जाता हैं.
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