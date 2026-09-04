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हमीरपुर का 200 साल पुराना ऐतिहासिक बलदाऊ मंदिर, जन्माष्टमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, रात 12 बजे महाआरती

Baldau Temple Hamirpur: जन्माष्टमी के मौके पर हमीरपुर के ऐतिहासिक बलदाऊ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. श्रीकृष्ण के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 04, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:46 PM IST
हमीरपुर का 200 साल पुराना ऐतिहासिक बलदाऊ मंदिर, जन्माष्टमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, रात 12 बजे महाआरती
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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