हमीरपुर का 200 साल पुराना ऐतिहासिक बलदाऊ मंदिर, जन्माष्टमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, रात 12 बजे महाआरती

200 साल पुराना मंदिर

बलदाऊ मंदिर परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है, जहां भगवान कृष्ण के साथ बलदाऊ जी की पूजा होती है. हमीरपुर में यह इकलौता बलदाऊ का मंदिर है. इस मंदिर प्रांगण में हर साल जन्मोत्सव पर भव्य भंडारे और आयोजन की परंपरा है. मंदिर समिति की ओर से तरह तरह के भोग की तैयारियां की गई हैं. मंदिर को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया जा गया है. रात 12 बजे भगवान कान्हा के जन्म के बाद स्नान और महाआरती होगी. इसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा.