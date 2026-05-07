यमुना की लहरों में समा गईं खुशियां… शादी के घर में मातम, तरबूज खाने गए परिवार की नाव पलटी, 3 शव बरामद

Hamirpur Boat Accident/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक खुशियों भरा घर देखते ही देखते चीख-पुकार और मातम में बदल गया. कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर पटिया गांव में यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. जिस घर में एक दिन पहले बेटी की शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं, वहां अब अपनों के बिछड़ने का दर्द पसरा हुआ है.

कब की है ये घटना?

कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर पटिया गांव में यमुना नदी में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीणों से भरी नाव नदी में पलट गई, जिसमें कई लोग डूब गए. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को श्रीपाल की बेटी की शादी थी. बुधवार को विदाई के बाद परिजन और रिश्तेदार नाव से यमुना नदी पार कर तरबूज खाने गए थे. वापसी के दौरान नाव चला रहे युवक के मोबाइल पर बात करने के कारण संतुलन बिगड़ गया और नाव बीच नदी में पलट गई.

नाव में करीब 10 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. अब तक राहत एवं बचाव दल ने 3 शव बरामद किए हैं, जिनमें महिला बृजरानी और करीब 14 वर्षीय किशोरी शामिल है. वहीं 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, SDRF, NDRF, फ्लड PAC और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और लापता लोगों की तलाश के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और शादी का माहौल गम में बदल गया है.

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