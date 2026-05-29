हमीरपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब, मलबे में दबकर 5 की मौत, कई अब भी लापता; मौके पर चीख-पुकार

संदीप कुमार/हमीरपुर: हमीरपुर में पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया है. तेज आँधी तूफान के कारण सटरिंग के साथ स्लैब और पुल की कोठी गिरने से नीचे काम कर रहे 5 लोगों की मौत हो गई है. अन्य कई लोगों की नीचे दबकर मरने की आशंका है. घटनास्थल पर एसडीएम सीओ सहित कई थानों की फोर्स मौजूद है. घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. रेस्क्यू टीम पुल का मलबा हटाने में जुटी हुई है. कुरारा थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन कंडौर मोराकांदर पुल का मामला.

Amethi Road Accident:दो बाइकों पर पलटा प्याज लदा अनियंत्रित ट्रक, तीन युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर

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