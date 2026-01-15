दोस्त ही बने दोस्त के काल, लोहे की रॉड से सिर पर बेरहमी से वार, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Hamirpur News/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. ट्रक के केबिन में दोस्तों के साथ चल रही पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक को लोहे की रॉड से पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बांकी रोड की बताई जा रही है. आरोप है कि विवाद के बाद युवक के ही दोस्तों ने ट्रक में रखी लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं मृतक के परिजनों ने इस वारदात को साजिश के तहत अंजाम देने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

खबर अपडेट की जा रही है....

