बुंदेलखंड का सबसे बड़ा महोत्सव है तीजा, 175 साल का इतिहास, ठाट-बाट से निकाली जाती है सवारी

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में करीब 175 वर्ष पुराने ऐतिहासिक तीजा मेला की तैयारियां जोरों पर हैं. कमेटी के लोग बड़े उत्साह के साथ तीज महोत्सव में निकलने वाली झांकियों को पूर्ण करने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं. यह प्रसिद्ध मेला बुंदेलखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है. हरतालिका तीज के दिन से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में भव्य शोभायात्रा के साथ विभिन्न मनमोहक झाकियां निकाली जाती हैं. आइये जानते हैं तीजा मेले के बारे में....

तीजा मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन

तीजा मेले में बुंदेलखंड सहित रूहेलखंड व अन्य जनपदों से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर हरितालिका तीज महोत्सव का आनंद लेते हैं. यह मेला सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है. इस मेले में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित झांकियां निकाल कर लोगों को उनकी लीलाओं से सीख लेने का संदेश दिया जाता है. वहीं, हर साल की भांति इस बार प्रशासन की ओर से मेले में लोगों की सुरक्षा को लेकर अस्थायी थाना बनाया गया है ताकि बिना किसी खलल के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके.

तीजा मेले की शुरुआत कब हुई थी

जानकारी के मुताबिक, इस ऐतिहासिक तीजा मेले की शुरुआत 1850 में हुई थी. तब ब्रिटिश हुकूमत का दौर था. तब से ही कस्‍बे के श्रीकृष्‍ण मंदिर से कुछ झांक‍ियां निकालकर हरचंदन तालाब में नागनाथ लीला करके समापन कर दिया जाता था. जब देश आाजद हुआ तो इसकी ख्‍याति कस्‍बे के अलावा आसपास फैलने लगी. धीरे-धीरे यह बुंदेलखंड के कोने-कोने में मशहूर होता गया. तीजा महोत्‍सव में रात्रि के सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, आल्‍हा गायन, दंगल में पहलवानों की रोमांचक कुश्‍ती और भजन होते हैं.

