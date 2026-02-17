क्या बुंदेलखंड पर मेहरबान होंगे बादल? हमीरपुर-झांसी में 18 फरवरी को मौसम लेगा करवट या रहेगी धूप की तपिश!

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड में मौसम का तेवर अचानक तल्ख हो गया है. फरवरी के दूसरे पखवाड़े में ही दोपहर की धूप चुभने लगी है और गर्मी ने मार्च का एहसास कराना शुरू कर दिया है. दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि रात में भी अब हल्की ठंडक के साथ उमस महसूस होने लगी है. कई इलाकों में तो रात में पंखा चलाने की जरूरत पड़ रही है.

बांदा का मौसम

बांदा में 18 फरवरी को अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने का अनुमान है. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर साफ महसूस होगा, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंडक रहेगी. आर्द्रता का स्तर 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे धूप और ज्यादा असरदार होगी.

चित्रकूट का मौसम

चित्रकूट में 18 फरवरी को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. दिन में धूप खिली रहेगी और मौसम साफ रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है. सुबह हल्की ठंडक रहेगी, लेकिन दोपहर में गर्मी लोगों को हल्के कपड़े पहनने पर मजबूर कर सकती है.

हमीरपुर में बदला मौसम

हमीरपुर में बुधवार को मौसम थोड़ा बदला हुआ नजर आ सकता है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने का अनुमान है. दिनभर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रहेगी, जिससे उमस का हल्का असर महसूस हो सकता है.

जालौन का मौसम

जालौन में 18 फरवरी को तापमान 29 डिग्री अधिकतम और 15 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है. आर्द्रता 59 से 35 प्रतिशत के बीच रहेगी. मौसम आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ सकती है. दिन में हल्की उमस और शाम को सुहावना मौसम महसूस होगा.

झांसी का मौसम

झांसी में बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने का अनुमान है. दिन में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना भी है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रहने से मौसम थोड़ा भारी लग सकता है. हालांकि तेज धूप नहीं होने से दिन का तापमान संतुलित बना रहेगा.

ललितपुर का मौसम

ललितपुर में 18 फरवरी को मौसम मुख्यतः साफ रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता 55 से 28 प्रतिशत के बीच रह सकती है. दिन में धूप तेज रहेगी और दोपहर में हल्की गर्मी का असर दिखाई देगा, जबकि रात में मौसम अपेाकृत सामान्य रहेगा.

महोबा का मौसम

महोबा में भी गर्मी का असर साफ दिखेगा. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहने की संभावना है. आर्द्रता 54 से 26 प्रतिशत के बीच रहेगी. आसमान साफ रहने से दिनभर तेज धूप पड़ेगी, जिससे दोपहर में गर्मी ज्यादा महसूस होगी. शाम के समय मौसम थोड़ा राहत भरा रह सकता है.