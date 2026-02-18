Advertisement
बुंदेलखंड में बदला मिजाज-ए-मौसम, कहीं बरसी फुहारें, कहीं छाए बादल, जानिए गुरुवार का हाल

Bundelkhand Weather:  बुंदेलखंड के जिलों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली. कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारों ने ठंडक बढ़ा दी तो कहीं बादलों की आवाजाही से दिनभर धूप-छांव का खेल चलता रहा. आइए जानते हैं अलग-अलग जिलों में कैसा रहा मौसम और गुरुवार को क्या रहेगा पूर्वानुमान?

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:36 PM IST
Bundelkhand Weather: बुधवार को बुंदेलखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट ली. कुछ जगहों पर बादल छाए रहे तो कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ीं. खासकर झांसी, हमीरपुर और बांदा में मौसम सुहाना हो गया, जबकि ललितपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट में बादलों की आवाजाही रही लेकिन बारिश नहीं हुई. पूरे क्षेत्र में ठंडक का हल्का अहसास देखने को मिला. 

झांसी में बारिश से बढ़ी ठंडक
झांसी में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहे और एक-दो बार हल्की बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ीं. इससे दिन का तापमान गिरा और मौसम ठंडा हो गया. गुरुवार को अधिकतम 26°C और न्यूनतम 12°C तापमान रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा.

हमीरपुर में आज बदलेगा मौसम
हमीरपुर में बुधवार को बादलों के बीच हल्की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया. तापमान 28°C अधिकतम और 13°C न्यूनतम दर्ज किया गया. गुरुवार 19 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 12°C रहने का अनुमान है, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा.

ललितपुर में नहीं हुई बारिश
ललितपुर में बुधवार को आंशिक बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई. अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम 17°C रहा. गुरुवार को तापमान में हल्की गिरावट संभव है, अधिकतम 27°C और न्यूनतम 17°C रह सकता है. आर्द्रता 67 से 37 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है और दिनभर आंशिक बादल छाए रहेंगे.

बांदा में गरज के साथ बौछारें
बांदा में बुधवार को बादल छाए रहे और एक-दो बार गरज के साथ हल्की बारिश हुई. तापमान 27°C अधिकतम और 8°C न्यूनतम दर्ज किया गया. गुरुवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम 29°C और न्यूनतम 10°C तापमान रह सकता है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट और सुबह-शाम ठंड महसूस होगी.

जालौन में आंशिक बादल रहेंगे कायम
जालौन में बुधवार को आंशिक बादल छाए रहे और तापमान 29°C अधिकतम व 15°C न्यूनतम रहा. बारिश नहीं हुई लेकिन मौसम में हल्की ठंडक बनी रही. गुरुवार को भी आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है. तापमान 28°C अधिकतम और 17°C न्यूनतम रहने की संभावना है.

महोबा में तापमान में गिरावट
महोबा में बुधवार को मुख्यतः साफ आसमान रहा और अधिकतम तापमान 31°C तक पहुंच गया. गुरुवार को तापमान में लगभग 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है. अनुमानित अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम 17°C रहेगा. आंशिक बादल छाए रहने से मौसम में हल्की ठंडक और राहत महसूस हो सकती है.

चित्रकूट में साफ रहेगा आसमान
चित्रकूट में बुधवार को धूप वाला दिन रहा और तापमान 29°C अधिकतम व 13°C न्यूनतम दर्ज किया गया. गुरुवार को भी मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. तापमान 29°C अधिकतम और 14°C न्यूनतम रह सकता है, जिससे दिन सामान्य और रात हल्की ठंडी रह सकती है.

गुरुवार को ऐसा रहेगा बुंदेलखंड का हाल
कुल मिलाकर बुंदेलखंड में गुरुवार को मौसम स्थिर और अधिकतर जगह साफ रहने की उम्मीद है. कुछ जिलों में आंशिक बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है. तापमान में हल्की गिरावट से सुबह-शाम ठंड का असर बना रहेगा, जबकि दिन में मौसम सुहावना और आरामदायक रह सकता है. 

