बुंदेलखंड में फरवरी ने दिखाई मार्च जैसी तपिश! जानिए 20 फरवरी को कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम

Bundelkhand Weather:  बुंदेलखंड के जिलों में गुरुवार को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. लगभग हर जिले में तापमान बढ़ गया है. फरवरी की गर्मी में ही मार्च जैसी तपिश महसूस होने लगी है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:06 PM IST
Bundelkhand Weather:  बुंदेलखंड के जिलों में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली और फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा. लगभग हर जिले में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड ऐसे बदले मिजाज के बीच आइए जानते हैं शुक्रवार, 20 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम.

झांसी का मौसम अपडेट
बुंदेलखंड के झांसी में गुरुवार को अधिकतम तापमान 26°C और न्यूनतम 12°C दर्ज किया गया. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही और आसमान दिनभर साफ रहा. शुक्रवार 20 फरवरी को भी मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है. तापमान 26°/15° के आसपास रहेगा. दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा, जबकि सुबह-शाम मौसम सुहावना बना रहेगा.

हमीरपुर में बढ़ेगी गर्मी की आहट
हमीरपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 12°C रहा. सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रही, लेकिन दिन में धूप तेज रही. शुक्रवार 20 फरवरी को तापमान 30°/16° तक पहुंच सकता है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और दोपहर में गर्मी मार्च जैसा अहसास करा सकती है.

ललितपुर में बादलों की हल्की मौजूदगी
ललितपुर में गुरुवार को अधिकतम 27°C और न्यूनतम 17°C तापमान दर्ज हुआ. आर्द्रता 67 से 37 प्रतिशत के बीच रही और दिनभर आंशिक बादल छाए रहे. शुक्रवार को तापमान 29°/17° रहने का अनुमान है. हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना लगभग नहीं है. दिन में तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी महसूस होगी.

 जालौन में साफ रहेगा आसमान
जालौन में गुरुवार को अधिकतम 28°C और न्यूनतम 17°C तापमान रहा. आंशिक बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई. शुक्रवार 20 फरवरी को तापमान 29°/17° रहने का पूर्वानुमान है. आर्द्रता 66 से 40 प्रतिशत के बीच रहेगी. आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और दिन में तापमान बढ़ने से गर्मी का असर और स्पष्ट दिखेगा.

महोबा में चढ़ेगा पारा
महोबा में गुरुवार को तापमान में लगभग 3 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम 28°C और न्यूनतम 17°C दर्ज हुआ. आंशिक बादलों से हल्की राहत मिली. शुक्रवार को तापमान 31°/17° तक पहुंच सकता है. आर्द्रता 62 से 33 प्रतिशत रहने का अनुमान है. आसमान साफ रहेगा और दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ेगी.

चित्रकूट में मौसम रहेगा स्थिर
चित्रकूट में गुरुवार को अधिकतम 29°C और न्यूनतम 14°C तापमान दर्ज हुआ. दिन सामान्य और रात हल्की ठंडी रही. शुक्रवार को तापमान 26°/13° रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रहेगी. आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

बांदा में दिन में बढ़ेगी गर्माहट
बांदा में गुरुवार को अधिकतम 29°C और न्यूनतम 10°C तापमान दर्ज किया गया. सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में हल्की गर्मी महसूस हुई. शुक्रवार 20 फरवरी को तापमान 30°/12° तक पहुंच सकता है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा और दोपहर में धूप का असर तेज रहेगा.

