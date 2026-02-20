बुंदेलखंड में दोपहर की धूप से लोग बेहाल, जानें कैसा रहेगा शनिवार को झांसी-चित्रकूट समेत इन जिलों का मौसम

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज लोगों को चौंका रहा है. फरवरी का महीना आधा भी नहीं बीता और धूप ने मार्च-अप्रैल जैसी तीखी गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है. सुबह-शाम हल्की ठंडक जरूर राहत देती है, लेकिन दोपहर होते-होते सूरज की तल्ख किरणें लोगों को छांव ढूंढने पर मजबूर कर रही हैं. खेतों से लेकर बाजार तक, हर जगह तेज धूप का असर साफ दिखाई दे रहा है.

झांसी का मौसम हाल

झांसी में शुक्रवार को तापमान लगभग 26°/15° दर्ज किया गया. दिन में हल्की गर्मी महसूस हुई, जबकि सुबह और शाम का मौसम सुहावना रहा. शनिवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं. अधिकतम 27° और न्यूनतम 14° रहने की संभावना है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा.

हमीरपुर में मार्च जैसी गर्मी

हमीरपुर में शुक्रवार को तापमान 30°/16° के बीच रहा. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत दर्ज की गई. दोपहर के समय तेज धूप के कारण गर्मी का असर साफ दिखाई दिया और मौसम ने मार्च का एहसास कराया. शनिवार को भी मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. आसमान साफ रहेगा और तापमान लगभग समान स्तर पर बना रहेगा.

ललितपुर में धूप का असर

ललितपुर में शुक्रवार को तापमान 29°/17° दर्ज किया गया. हल्के बादल जरूर दिखाई दिए, लेकिन बारिश की संभावना नहीं रही. दिन में बढ़ते तापमान के कारण हल्की गर्मी महसूस हुई. 21 फरवरी को अधिकतम तापमान 30° और न्यूनतम 17° रहने का अनुमान है. आर्द्रता 64 से 32 प्रतिशत के बीच रह सकती है और दिन धूप वाला रहेगा.

जालौन में बढ़ती तपिश

जालौन में शुक्रवार को तापमान 29°/17° दर्ज हुआ. आर्द्रता 66 से 40 प्रतिशत के बीच रही. आसमान साफ रहा और दोपहर में गर्मी का असर स्पष्ट दिखाई दिया. 21 फरवरी को तापमान 30°/15° तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के अनुसार दिन धूप वाला रहेगा और गर्मी में हल्की बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है.

महोबा में तेज धूप का प्रभाव

महोबा में शुक्रवार को तापमान 31°/17° तक पहुंच गया. आर्द्रता 62 से 33 प्रतिशत के बीच रही. दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर अधिक महसूस हुआ. 21 फरवरी को अधिकतम तापमान 31° और न्यूनतम 18° रहने की संभावना है. आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और दिन में गर्मी का प्रभाव जारी रहेगा.

चित्रकूट में स्थिर मौसम

चित्रकूट में शुक्रवार को तापमान 26°/13° दर्ज किया गया. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. आसमान साफ रहा और मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिले. 21 फरवरी को तापमान 26°/15° रहने की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम सामान्य बना रहेगा.

बांदा में तेज धूप का असर

बांदा में शुक्रवार को तापमान 30°/12° तक पहुंच गया. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी अधिक महसूस की गई. 21 फरवरी को तापमान 30°/13° रहने का अनुमान है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान साफ और दिन में धूप का असर बना रहेगा.