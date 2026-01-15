Hamirpur Love Jihad: प्यार का जाल, फिर हैवानियत, हमीरपुर लव जिहाद कांड से भड़का जनाक्रोश

Hamirpur News/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में एक मुस्लिम युवक द्वारा एक युवती को लव जिहाद में फसा कर उसके साथ अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. जिसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव कर नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगा दिया और बीच हाइवे बैठकर हंगामा शुरू कर दिया.

कहां की है ये घटना?

मामला सुमेरपुर थाना कस्बे का है, जहां कस्बे की एक हिंदू युवती को फसाकर लव जिहाद और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने से बवाल मच गया. जिसके बाद हजारों की संख्या में लोगो ने थाने का घेराव कर बवाल काटना शुरू कर दिया और हाइवे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, वहीं हंगामे के चलते कस्बे बाजार बंद हो गया. सूचना पर पहुंचे सीओ और एसडीएम आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं लेकिन अभी तक बवाल नही थम सका है.

अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल

थाना परिसर में यह भीड़ एक हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद के मामले में कार्यवाही की मांग करने को लेकर इक्कठी हुई है आरोप है कि कस्बे के एक बड़े लकड़ी व्यापारी मौलाना ख़ान के बेटे अफान द्वारा एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका शोषण किया और उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिसके बाद पीड़ित युवती के परिजनों ने थाने पर तहरीर दी पर समय कार्यवाही नहीं होने पर हजारों की संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर बवाल बढ़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप के पिता AIMIM का सदस्य

आरोपी मुस्लिम युवक सुमेरपुर कस्बे के निवासी लकड़ी के बड़े कारोबारी का बेटा है. जिसके पिता ओवैसी की पार्टी AIMIM का सदस्य है और वह इसी पार्टी से एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है जिसके साथ कस्बे की रहने वाली युवती का एक अश्लील वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिले के तमाम हिंदू संगठनों ने इस घटना का विरोध करते हुए सुमेरपुर कस्बे की दुकाने बंद करवा कर नेशनल हाइवे 34 पर जाम लगा दिया और आरोपी के घर और उसके बाहर खड़ी गाड़ी को प्रदर्शन करने वाले लोगों ने ईट पत्थर चला कर तोड़ दिया वही लोगो की नाराजगी औऱ बवाल को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सीओ सदर का बयान

वहीं बावल बढ़ने पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए जिला प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे कर मामले को शांत कराने में जुटे हुए हैं सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है. मामले में कार्रवाई जारी है.