ई-रिक्शा से उतरा और यमुना नदी में लगा दी छलांग, पत्नी से हुए विवाद से खफा पति का खौफनाक कदम

हमीरपुर/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में शराब पीने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद पत्नी से नाराज़ हुए पति ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन जलस्तर अधिक होने के कारण अभी तक इस युवक का अता पता नहीं चल सका है. जिसकी लगातार तलाश जारी है. वहीं युवक के नदी में कूदने के बाद नदी में बहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मेरापुर इलाके का मामला

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर इलाके का है. जानकारी के मुताबिक यहां के रहने वाले अरविंद निषाद का अपनी पत्नी अमिरती से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद पत्नी ने डायल 112 को फोन कर पुलिस बुला ली. जिसके बाद पुलिस ने अरविंद को थाने चलने को कहा. तब अरविंद ई-रिक्शा में बैठकर थाने जा रहा था.

युवक ने नदी में लगाई छलांग, तलाश में जुटी पुलिस

इसी बीच नदी के पास पहुंचते ही उसने रिक्शे से उतर कर दौड़ते हुए उफनती यमुना नदी में छलांग लगा दी.जिसकी सूचना लोगों ने थाने में दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन जलस्तर ज्यादा होने के कारण युवक को अभी तक खोजा नही जा सका है. फिलहाल पुलिस अभी भी इस युवक की तलाश करने में जुटी हुई है.

क्या बोले अपर पुलिस अधीक्षक

अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने मामले को लेकर बताया, मेरापुर इलाके का रहने वाला अरविंद निषाद शराब पीने का आदी था. उसका पत्नी से विवाद हुआ था. पत्नी के पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों को समझाकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया, इसी दौरान रास्ते में ई रिक्शा से उतरकर युवक यमुना नदी में कूद गया. जिसकी तलाश की जा रही है.