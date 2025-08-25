ई-रिक्शा से उतरा और यमुना नदी में लगा दी छलांग, पत्नी से हुए विवाद से खफा पति का खौफनाक कदम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2895631
Zee UP-Uttarakhandझांसी

ई-रिक्शा से उतरा और यमुना नदी में लगा दी छलांग, पत्नी से हुए विवाद से खफा पति का खौफनाक कदम

Hamirpur News: यूपी के हमीपुर जिले में एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. शराब पीने को लेकर पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hamirpur News
Hamirpur News

हमीरपुर/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में शराब पीने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद पत्नी से नाराज़ हुए पति ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन जलस्तर अधिक होने के कारण अभी तक इस युवक का अता पता नहीं चल सका है. जिसकी लगातार तलाश जारी है. वहीं युवक के नदी में कूदने के बाद नदी में बहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मेरापुर इलाके का मामला
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर इलाके का है. जानकारी के मुताबिक यहां के रहने वाले अरविंद निषाद का अपनी पत्नी अमिरती से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद पत्नी ने डायल 112 को फोन कर पुलिस बुला ली. जिसके बाद पुलिस ने अरविंद को थाने चलने को कहा. तब अरविंद ई-रिक्शा में बैठकर थाने जा रहा था. 

युवक ने नदी में लगाई छलांग, तलाश में जुटी पुलिस
इसी बीच नदी के पास पहुंचते ही उसने रिक्शे से उतर कर दौड़ते हुए उफनती यमुना नदी में छलांग लगा दी.जिसकी सूचना लोगों ने थाने में दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन जलस्तर ज्यादा होने के कारण युवक को अभी तक खोजा नही जा सका है. फिलहाल पुलिस अभी भी इस युवक की तलाश करने में जुटी हुई है.

क्या बोले अपर पुलिस अधीक्षक
अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने मामले को लेकर बताया,  मेरापुर इलाके का रहने वाला अरविंद निषाद शराब पीने का आदी था. उसका पत्नी से विवाद हुआ था. पत्नी के पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों को समझाकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया, इसी दौरान रास्ते में ई रिक्शा से उतरकर युवक यमुना नदी में कूद गया. जिसकी तलाश की जा रही है.

TAGS

hamirpur news

Trending news

hamirpur news
रिक्शा से उतरा और यमुना नदी में लगा दी छलांग,पत्नी से विवाद के बाद पति का खौफनाक कदम
Meerut News
मैं तुम्हें 3 साल से पसंद करता हूं,फिल्म देखने चलें.. रिक्शा चालक ने छात्रा को छेड़ा
Kanpur News
पास से गुजरा और डॉक्टर का आईफोन कर दिया पार, हैरान कर देगा मरीज बनकर आए चोर का कांड
Saharanpur news
सहारनपुर में दो टॉप-10 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
bijnor news
बिजनौर में बच्चा चोर गैंग का बड़ा खुलासा, अस्पताल संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
bijnor news
जन्म प्रमाण पत्र के लिए किया था आवेदन, मिल गया 'डेथ सर्टिफिकेट',सदमे में पूरा परिवार
shubhanshu shukla lucknow programe
Lucknow News LIVE: शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए लखनऊ में उमड़ी लोगों की भीड़, जगह-जगह एस्ट्रोनॉट का भव्य स्वागत
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में मानसून का फिर प्रचंड रूप,देहरादून से टिहरी तक अलर्ट अगले 24 घंटे खतरा!
bulandshahr accident
बुलंदशहर में ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, 50- 60 घायल,मच गई चीख पुकार
Uttarakhand Weather
सावधान! उत्‍तराखंड में तबाही का अलर्ट, चमोली-बागेश्‍वर से लेकर नैनीताल तक चेतावनी
;