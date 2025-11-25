घर पहुंचा हमीरपुर के शहीद का पार्थिव शरीर, शहादत को सलाम करने उमड़ा जनसैलाब, सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

हमीरपुर: जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हमीरपुर जिले का वीर सपूत नायक गोविंद सिंह यादव देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर शहीद हो गए. इस दर्दनाक खबर से कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव में मातम छा गया. वहीं, मंगलवार देर शाम जब शहीद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से गांव पहुंचा, तो पूरा इलाका भावनाओं से भर उठा—किसी की आंखें नम थीं, तो किसी के चेहरे पर अपने वीर बेटे के प्रति गर्व झलक रहा था.

2013 में भर्ती होकर निभाई अदम्य सेवा

32 वर्षीय गोविंद सिंह यादव, पुत्र कुंवर सिंह, वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. वे जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील कुपवाड़ा सेक्टर में नायक के पद पर तैनात थे. 23 नवंबर की शाम एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से वे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए.

उनकी शहादत की आधिकारिक सूचना सोमवार को सेना मुख्यालय द्वारा परिवार को दी गई, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया. परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में उमड़ा जनसैलाब

जब शहीद का पार्थिव शरीर कुसमरा पहुंचा, तो गांव की गलियां जनसैलाब से भर गईं. महिलाओं की आंखें नम थीं, बच्चे मौन थे, और बुजुर्गों के चेहरे पर शोक के साथ-साथ वीरता का गर्व झलक रहा था.

गांव के लोग अंतिम दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते रहे. शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

शहीद गोविंद यादव अपने पीछे पत्नी, एक छोटी बेटी, माता-पिता और छोटे भाई-बहनों को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं. परिवार की बदहवासी देख गांव का हर व्यक्ति भावुक हो उठा. लोगों का कहना है कि गोविंद न सिर्फ एक बहादुर सैनिक थे, बल्कि गांव का गौरव और युवाओं के लिए प्रेरणा थे.

गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार

सेना के जवानों ने गांव पहुंचते ही शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. उनके अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर ली गई है और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

कुसमरा गांव आज गमगीन है, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही भावना है—

“गर्व है हमें अपने गोविंद पर… जिसने देश की रक्षा में अपना जीवन न्योछावर कर दिया।”

ये भी पढ़ें: समय से लक्ष्य पूरा करने वाले BLO सम्मानित, DM ने दिए कड़े निर्देश ! ललितपुर में SIR अभियान तेज़